【難読漢字】「俄か」って読めますか？ スキマ時間にサクッと挑戦！

あなたは読めますか？

突然ですが、「俄かに」という漢字読めますか？

天気予報などで耳にする「にわか雨」や、インターネット上でよく使われる「にわかファン」の「にわか」を漢字で書いたものです。

気になる正解は……

「にわかに」でした！

「俄かに（にわかに）」には、主に二つの意味があります。

一つ目は、物事が急に起こるさま、突然という意味です。この意味は、「俄（が）」という音読みを使った「俄然（がぜん）」（急に、突然）にも通じます。

二つ目は、一時的であるさま、かりそめであるさまという意味です。

例文としては、「空が俄かにかき曇り、雨が降り出した」（突然、急に）や、「俄かには信じがたい噂だ」（急には、簡単には）のように使われます。

また、名詞の上に付いて「俄か雨（にわかあめ）」や、近年の俗語として「俄かファン」のように、急にその状態になることや一時的な状態を表すこともあります。

「俄」という漢字は「急」や「一時的」という二つの意味合いを持つため、文脈によってどちらの意味で使われているか判断することが大切です。

この機会に、読み方と意味をしっかり覚えておきましょう。

