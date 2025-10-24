【難読漢字】「寛ぐ」って読めますか？ あなたをリラックスさせるあの言葉！

あなたは読めますか？

突然ですが、「寛ぐ」という漢字読めますか？

「寛容（かんよう）」や「寛大（かんだい）」など、音読みでは「かん」と読むことが多いこの漢字。日常生活でよく使う「のんびりする」という意味の言葉ですが、あなたは正しく読めるでしょうか？

気になる正解は……

「くつろぐ」でした！

「寛ぐ（くつろぐ）」とは、「仕事や心配ごとなどを忘れて、心身をゆったりと休める」「堅苦しい服装や姿勢などをやめて、楽なかっこうになる」という意味です。漢字の「寛」は「家がゆったりとして大きい」ことを表すのが語源で、「広い」「ゆったりしている」という意味を持つことから、「気持ちに余裕ができ、のびのびとする」という意味につながりました。

「温泉につかって寛ぐ」「部屋着に着替えて寛ぐ」「ソファでゆったりと寛げる空間が欲しい」といったように使われます。

音読みのイメージが強い漢字ですが、訓読みでは、誰もが求めるリラックスした状態を表す「くつろぐ」となるのですね。この機会に、読み方と、その言葉が持つ「ゆったりとした余裕」という意味をしっかり覚えておきましょう。

【難読漢字】「手水舎」って読めますか？ 神社で目にしたことがあるはず！