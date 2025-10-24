池澤摩耶さん「経済は30年スパンで見たら必ず上がる」…これから投資を始める人のための「運用の鉄板」をすべて明かす

定期的な収入がなくなる定年後をどう過ごすか。老後の生き方を意識しはじめる熟年世代に向けて、「インフレが進行する現在、資産は目減りする。定年後に困らない資産の増やし方を、早くから考える必要がある」と言うのは、著書『子どもを人生ゲームの勝者にする最強マネー教育』が注目を集めている元外資系投資銀行トレーダーの池澤摩耶さん。

そこで、池澤さんに定年後を安心して豊かに過ごすために、誰でも今すぐ取り組める資産運用のアイデアを伺った。

投資のポイントの3本柱

――これから投資を始めるなら、どこから手を付けたらよいでしょう。

池澤：まずNISA、iDeCoのような節税できる制度を使って、その中で投資信託に投資するのがいいでしょう。取引にかかる税金20.125パーセントを支払わずにすみ、利益が非課税になるやさしいだけの制度です。だから、全力で使った方がいいです。20年後に向けてできることをやっていきましょう。

NISAはいったん口座を開いたら、他の口座に移すのは非常に難しい仕組みになっています。さらに、銀行の窓口では取引できる銘柄がかなり少なくなってしまいますから、できれば取引銘柄の多い証券会社の窓口でNISAの口座を開くことをおすすめします。

――どのような投資の仕方をすればいいですか。

池澤：投資のポイントの1つ目は「長期塩漬け」、2つ目は「分散」、3つ目は「積み立て」の3本柱です。順にご説明しましょう。

■ポイント（1） 長期塩漬け

投資信託には、主に2つのタイプがあります。

まずは、「アクティブファンド」は、投資のプロ（ファンドマネジャー）が企業を調査・分析して、「この会社がおすすめ」という銘柄を選び、運用するタイプです。プロに任せてしまうスタイルです。

次に、「インデックスファンド」は、日経平均株価や「S＆P500」など、市場全体の動き（指数）に連動するタイプです。こちらは「市場の平均に任せる」シンプルなスタイルです。

言い換えれば、「人に任せるか」「平均に乗るか」という選び方の違いがあるのです。

例えば「S＆P500」は、アメリカの代表的な大企業500社で構成される株式指数で、これをベースにした「インデックスファンド」は、いわば「アメリカ経済のバラエティパック」です。アップル社、マイクロソフト、アマゾンなど、世界で名だたる企業がぎゅっと詰まったパック。超豪華幕の内弁当のようなものです。私は、投資ビギナーにはまずこれをおすすめしています。

大切なのは、投資したら、カチャカチャ動かしたり手数料を気にしたりしないで、「投信の塩漬け」にしておくことです。なるべく長期間さわらずに放っておきます。

塩漬けで、私たちは今までバブル崩壊もリーマンショックも、つい最近のトランプショックも乗り越えてきました。経済は、20年や30年のスパンで見たら、必ず右肩上がりで上がっていくものです。投資信託はいじらずそっとしておくだけで、長い目で見ればお金がしっかり働いてくれるものです。恐れずにいましょう。

■ポイント（2） 分散

分散でよく例えられるのは、「カゴに生卵をたくさん入れていた。カゴを落としたら一度ですべての卵が割れてしまう。いろいろなカゴに分けておけば、一つのカゴを落としても他は助かる」というものです。何かあったときに、ほかに影響が出ないような投資の仕方をしましょう。

さきほどの「S＆P500」でいえば、500社の中でどこか1社が倒産しても、さして影響を及ぼしません。最初から「分散」のかたちになっています。

■ポイント（3） 積み立て

最初から一気に大口で入れると、リスク分散がしにくくなります。NISAの制度などを使って、積み立てで投資信託を始めるのがいいでしょう。

銘柄選びは、好きな会社を応援する「推し活」で

――もし銘柄を選ぶなら、どのような視点で選んだらよいでしょう。

池澤：興味やワクワクを感じる会社に投資してみましょう。自分の好きな会社を応援する、「推し活」をおすすめします。例えば、車が好きなら、好きな車の会社が詰まった投資信託を探すのも楽しいでしょう。投資をすることで、その会社を応援できるのです。

――その会社のことを調べるのも面白そうですね。

池澤：そうですね。毎日のニュースを見たり、新聞を読むのもさらに楽しくなりますよね。

最近、こんなことがありました。2024年1月2日に、羽田空港でJAL便と海上保安庁の航空機の衝突事故が起きたとき、JAL株を持っていた知人は「株が大暴落するのではないか」と青ざめたそうです。

ところが、乗客乗員376人全員が無事救出され、かえって株価が上がったのです。機体が燃えるほど大事故だったにもかかわらず、JALの社員が頑張ったことで会社の底力が見えた。固唾を飲んで見守っていた知人は「よーし、JAL頑張った！」と思ったそうです。世の中との関わりがあるのも醍醐味ですね。

――会社を応援していたかいがありましたね。

子どもにも知ってほしい「お金と仲良くなる力」

――熟年世代は子育て中でもあります。子どもたちにも、お金についてしっかり伝えられるといいですね。

池澤：どうしても節約というと、少しでも安くすることばかり考えて、それで失ってしまうものがありますよね。

――心の問題でしょうか。

池澤：そうですね。お金を使うことで心が育つなら、それは浪費ではなくて投資です。あるいは研究費のこともあるでしょう。節約して貯めることより、お金は使いながら、しっかり増やす方向に目を向けたほうがいい。人生は豊かな方がいいんですよ。

子どもたちには、「お金と仲良くなる力」を持ってほしいと思います。自分らしく、しなやかに、自由に生きるための「選択肢」を増やす力です。その選択肢の一つひとつが、未来の可能性を広げていくのです。

――子どもの証券口座を開いてもよさそうです。

池澤： 2023年に廃止された「ジュニアNISA」に代わり、2026年度の税制改正で「こどもNISA」が始まる可能性があります。「つみたて投資枠」の対象年齢を引き下げるというものです。「こどもNISA」が始まったら、子どもと一緒にスタートしていいと思いますよ。

――子どもたちへのよいマネーリテラシー教育にもなりますね。

人生の長距離マラソンに備えて、体力を残しておく

――読者に伝えたいメッセージをお聞かせください。

池澤：昔の印象とは違って、投資というよりは資産運用と考えていただきたいです。人生は長距離マラソンです。若いときは、短距離走で毎月入ってくる給料をどう使おうかと考えますが、実は給料が入らなくなってからの人生が長いのです。長距離のマラソンに備えて、体力を残しておかなければなりません。

インフレが進行している現在、貯めたお金はそのままでは残らず目減りしてしまいます。30代でも40代でも、怖いと思わずに資産運用を始めましょう。来年よりは、今年から始めることをおすすめします。

（聞き手／高木 香織）

池澤摩耶（いけざわ・まや）

会社経営者、投資家。東京都在住。実家はアメリカ。代々の文学一族に育ち、小学校を卒業後、カナダに留学、ブリティッシュコロンビア大学卒業後、ウォール街でのインターンを経て、東京の外資系投資銀行に金利トレーダーとして入社。現在はベンチャー立ち上げ、不動産、マーケティング会社の運営をしながら、インフルエンサーとして活動中。

