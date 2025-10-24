東貴博の妻・安めぐみ、長女の“お下がり服”着た1歳次女の姿に感動 写真に反響「可愛いね〜」「やはり姉妹だね」
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博（55）の妻でタレントの安めぐみ（43）が21日、自身のブログを更新。長女・詩歌さん（うた・10）の“おさがり”を着る次女・萌歌さん（もか・1）の近影を披露し、「なんだかジーンとしてしまいます」と母心を明かした。
【写真】「可愛いね〜」「やはり姉妹だね」安めぐみが公開した長女の“お下がり服”着た1歳次女
投稿では「最近の色々」と、近況を伝えるとともに写真をアップ。
「長女が1・2歳のころ着ていた洋服を、何着か取っておいたのですが、次女に今着せるとなんだかジーンとしてしまいます」と、月日を経て姉妹が洋服を“シェア”している日常も明かし、「下が長女、上が次女です」と同じボーダー×カーキのワンピースを着た姉妹それぞれの写真を披露した。
コメント欄には「うたちゃんが着ていたお洋服をもかちゃんが着ているんですね可愛いですね」「姉妹のボーダー着決まっているよ可愛いね〜」「体型も姿も似てるね やはり姉妹だね」「同じ服 姉妹が着て何だか感動しました」など、さまざまな声が寄せられている。
安と東は2011年12月に結婚。15年3月に詩歌さん、24年1月に萌歌さんが誕生した。
