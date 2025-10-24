いつまでたってもわが子はかわいいもの。ただし、「かわいい子には旅をさせよ」ということわざがあるように、本当にかわいいと思うのであれば、過度な甘やかしは厳禁です。息子の“トンデモ発言”に思わず「育て方を間違えた」と悔いる60代夫婦の事例から、お金が絡んだ親子関係の厄介さをみていきましょう。牧野FP事務所の牧野寿和CFPが解説します。※個人の特定を避けるため、登場人物の情報等は一部変更しています。

親から子や孫への資金援助の実態

一般的に多額の資金が必要となる「住宅資金」「教育資金」「老後資金」を、生涯の3大支出といいます。

そのうちの「住宅資金」や「教育資金」で、親は子どもにどのくらい資金を援助しているのでしょう。

（一社）不動産流通経営協会「第29回不動産流通業に関する消費者動向調査（2024年度）」によると、子どもが住宅購入のために、親から贈与を受けた平均額は、新築住宅が776.3万円、既存（中古）住宅が752.9万円。また親から贈与を受けた世帯の割合は、住宅購入者全体の11.4％でした。

また、ソニー生命保険株式会社「子どもの教育資金に関する調査2024」によると、教育資金として、子どもの祖父母（自分の親や義理の親）から、これまでに受けた教育資金の援助額は、図表のようになっています。

［図表］祖父母から孫への資金援助額 出所：ソニー生命保険株式会社「子どもの教育資金に関する調査2024」より引用

全回答者1,000名のうち、半数は援助はしていませんが、高額な援助もあり、平均援助額は124万円となっています。

このままでは破産する…頭を抱える60代夫婦

「コイツは本当に自分たちの子なのかと……目の前にいる息子が怖くなったんです」

FPである筆者のもとへ相談に来たA夫婦は、深刻な顔でそう語りました。

夫のAさん（65歳）は、半年前に某上場企業を定年退職、同い年で専業主婦の妻Bさんと、持ち家のマンションに2人で暮らしています。

A夫婦の現在の収入は、月あたり約35万円の年金（Aさんの企業年金含む）です。また、Aさんは退職時に住宅ローンを繰上げ返済、現在の貯金は約1,400万円と、将来の生活が懸念される残高です。

夫婦はこの貯金のうち、半分は自室のリフォームや旅行などに使い、残りは介護や看護が必要になったときなどの予備費として残しておく計画でした。

夫婦の悩みのタネは、近くに住む36歳のひとり息子

そんなA夫婦には、ひとり息子のCさん（36歳）がいます。Cさんは、夫婦の自宅から電車で約30分の賃貸マンションに、会社員の妻と7歳の子どもと暮らしていました。

その息子が、毎週末帰省しては「いま買わないとますます高くなっていく」「子どもには質の高い教育を受けさせたい」などと、金銭援助の“おねだり”を繰り返すのです。

きっかけはAさんの退職祝い。Cさん家族が企画してくれたパーティーで浮かれたAさんは、年金収入や貯金額について、Cさんに聞かれるまま話していました。

以降、毎週のように帰省しては“おねだり”を続けるCさん……CさんはAさんの話を聞いて、両親からの援助を当て込んだようでした。

実はA夫婦、Cさんの結婚費用を全額負担していました。その際「今後は援助しないから自分たちで頑張れ」と話していたにもかかわらず“おねだり”を繰り返すCさんは、その話を覚えているかも定かではありません。

そしてなにより、現在A夫婦には息子家族を援助するだけの資金を持ち合わせていません。

「親の援助に頼らないと買えない家や通わせてやれない学校なんて、身の丈に合っていない選択はやめたらどうだ？」

ある日、しつこい息子の訪問にしびれを切らしたAさんがこう諭します。するとCさんはまさかの言葉を返します。

「どうせいつか相続で俺が受け継ぐんだから、いまもらっても一緒だろ？ このマンションも2人だと広すぎるだろうし、売って引っ越したらどう？」

悪びれる様子もなく言い放つCさんに両親は絶句。以降、毎週「いま考えているから」と適当に話を切り上げ、Cさんを帰らせます。

とはいえ、このままでは埒が明かないと、息子への援助が可能かどうか客観的な意見を聞きたいと、筆者のもとを訪れたのでした。

退職直後の家計は赤字

総務省「家計調査報告（家計収支編）2024年平均結果の概要」によると、65歳〜69歳の夫婦のみの無職世帯（世帯主の平均年齢67.2歳）の家計収支は、月に4万4,945円の赤字となっています。

・実収入：30万7,741円

・可処分所得：26万6,336円

・消費支出：31万1,281円

・平均消費性向（※）：116.9％

（※）平均消費性向……可処分所得のうちのどれだけを消費に使うか、その割合を示す指標のこと。値が100％以上なら家計は赤字。

A夫婦はというと、定年後間もないこともあり、生活水準は現役時代とさほど変わっていません。支出額は約38万円と赤字で、足りない分は貯金を取り崩しながら生活しています。

そのため、A夫婦が無策でこのままの生活を続けると、80代後半で家計が破産する可能性がありました。

もっとも、生活費は加齢とともに減少する傾向にあります。また保険料や各種サブスク、スマホキャリアの変更など、その他の固定費などを削減して支出を減らす余地はありそうです。

援助が必要なのはむしろ親のほう？…A夫婦の現実

ここまでみてきたように、A夫婦が安心して老後生活を送るためには、固定費の削減などによる家計収支の改善が必須です。そして家計を改善できたとしても、Cさんが望むような援助は現実的ではないでしょう。

それでも、もしどうしてもCさんの望みを叶えたいということであれば、夫婦どちらかもしくはどちらもが働くなどして、年金以外の収入を確保しなければなりません。

「せっかく定年まで頑張ったのに、これからまた働くなんてまっぴらだ……目が覚めました。もし息子がこれ以上しつこくねだってくるようなら、このシミュレーション結果をきちんと伝えたうえで『援助が必要なのはむしろこっちだ』と言ってやります」

良好な親子関係は「自立」から

A夫婦とCさんとは親子ですから血の繋がりがあります。しかし家計に繋がりはありません。Cさんはいつまでも両親に頼ることなく、親離れをして自立することが、今後C家の資産を形成していくためにも大切です。

また、A夫婦もCさんが過大に期待しないよう、現在の家計の現状では援助する資金がないことを真摯に伝え、親を頼らない「自活した生活」を求めることが大切です。

牧野 寿和

牧野FP事務所合同会社

代表社員