タレントの若槻千夏（41）が23日深夜放送のテレビ朝日「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）に出演。恋愛中の結婚観について持論を展開した。

この日は「未熟男子の恋の疑問SP」として、8人組アイドルグループ「B＆ZAI（バンザイ）」橋本涼（24）がゲスト出演。元℃―uteのメンバーで歌手、俳優として活躍する鈴木愛理（31）、タレントの藤田ニコル（27）、若槻の3人が“年上女性”として疑問に答えた。

恋愛相手との結婚観のすりあわせについて、橋本は「これはどうしたら？」と困惑。鈴木は「正直に言ってほしい。ホントに結婚する気がなかったら、時間の無駄なんで」とキッパリ。「“まだ想像できないな〜”とかね、なんかもう言ってほしい」という若槻に、鈴木は「“想像はできないけど、いつかはしたいと思ってるよ”とか」と同意した。

これを受けて「それでいいんですか？」と驚く橋本に、鈴木は「マジでないなら、“結婚願望ないんだよね、俺”とか言ってくれたほうがいい」とアドバイス。若槻は「それは年上年下関係なく、結婚願望があるかないかは言ったほうがいい」と断言した。

しかし番組MCの「南海キャンディーズ」山里亮太は「24、5は…どう？」と、橋本の年齢では結婚が現実的でないことを想像しながら質問すると、「この仕事をしてるから、正直結婚は見えない」と橋本。とはいえ「そういうふうな雰囲気に、もしなったとしたら、子供とキャッチボールをするのが夢なんで、子供がほしい」と語った。

そして「その夢を叶えたい、でも今は仕事が楽しいから、30代までは絶対に（仕事を）やりたいって返すと思う」と告白。「でも自分が20代のうちに（相手が）“結婚したい”ってなったら、（恋愛が）終わっちゃうじゃないですか。それは終わらせたくない」と打ち明けると、藤田は「終わるよ」とバッサリ。鈴木も「それが運命」と切り捨て、若槻からは「なんか聞いてるとわがままだな！年関係ねえぞ、これ」とツッコまれていた。