ブリュワーズに4連勝し、ナ・リーグ2連覇を達成したドジャース。ワールドシリーズ進出を決め、日本時間25日からブルージェイズと対戦します。

ドジャースがこれまでどのように勝ち上がってきたかを振り返っていきます。

ワイルドカードシリーズ第1戦のレッズ戦、大谷翔平選手がいきなり魅せます。先制の先頭打者ホームランを放つと、それだけにとどまらず、6回にも特大弾をライトスタンドへたたき込み勝利を呼び込みます。

続く第2戦では投手陣が活躍。先発の山本由伸投手は、今シーズン自己最多の113球を投じ、6回2/3、被安打4、9奪三振、2失点、自責点0と好投。さらに佐々木朗希投手は9回にポストシーズン初登板のマウンドに上がると、最速101.4マイル（163.2キロ）の圧巻のピッチングで、見事3者凡退。わずか11球で試合を締め、2連勝で地区シリーズ進出を決めました。

地区シリーズはフィリーズと対戦。第1戦では大谷選手が「1番・投手兼DH」で出場。大谷選手にとって、これがポストシーズンでの投手デビューとなりました。また、ポストシーズン中に投手とそれ以外の二刀流で先発出場を果たすのは、メジャーリーグ史上初の快挙。6回3失点の内容でした。

第2戦では、9回に長打が出ればサヨナラ負けの可能性もある状況で、佐々木投手がマウンドを託されました。ここで打席に迎えたのはナ・リーグ首位打者のトレー・ターナー選手でしたが、セカンドゴロに打ち取り、勝利をたぐり寄せました。

第4戦でも、同点で迎えた8回の大事な局面で佐々木投手がマウンドへ。球場に「ロウキ」コールが響く中、8球で三者凡退に仕留めると、初めて回またぎを務め、9回、10回と3イニングをパーフェクトピッチング。延長11回までもつれ込んだ試合は、2アウト満塁のドジャースの攻撃で、フィリーズのオライオン・カーカリング投手がピッチャーへのゴロが転がると、打球をはじき慌てた状態で本塁へ投げたためボールはそれ、ランナーが生還。思わぬ形で決着がつき、ドジャースが3勝1敗で地区シリーズを突破しました。

リーグ優勝をかけたブリュワーズとの第2戦。山本投手はメジャー初の完投勝利を果たします。初回に、いきなり先頭打者ホームランを浴びますが、その後はスコアボードに「0」を並べます。9回、被安打3、7奪三振、与四球1、1失点。111球の快投を見せ、勝利に貢献。メジャー全体8年ぶり、日本人選手初のポストシーズン初完投を達成した山本投手はシリーズ突破に大きく貢献しました。

そして、リーグ優勝を決定づけた第4戦。大谷選手は再び二刀流で出場。投げては7回途中無失点10奪三振と流れを作ると、打撃では驚異の3本の本塁打で流れをつかみます。そして4点リードの9回に登板したのは佐々木投手。ポストシーズン7試合目にして初めての2日連続登板でしたが、落ち着いたピッチングを披露しました。先頭打者にヒットを許すも、続く打者3人は、わずか5球で打ち取ります。試合の始まりと終わりを日本人選手で締めました。無敗の4連勝でワールドシリーズ進出を決めました。

ここまで日本人選手の活躍がめざましいドジャース。いよいよ明日、日本時間25日から世界一を決める戦いが開幕します。

▽ドジャースのポストシーズンの試合結果

【ワイルドカードシリーズ】

第1戦 ドジャース 10ー5 レッズ

第2戦 ドジャース 8ー4 レッズ

【地区シリーズ】

第1戦 ドジャース 5-3 フィリーズ

第2戦 ドジャース 4-3 フィリーズ

第3戦 フィリーズ 8-2 ドジャース

第4戦 ドジャース 2×-1 フィリーズ

【リーグ優勝決定シリーズ】第1戦 ドジャース 2-1 ブリュワーズ第2戦 ドジャース 5-1 ブリュワーズ第3戦 ドジャース 3-1 ブリュワーズ第4戦 ドジャース 5-1 ブリュワーズ