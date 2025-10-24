高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。

【写真】トキと銀二郎は東京で楽しい時間を過ごしたが…

10月24日第20回の最後に、第5週「ワタシ、ヘブン。マツエ、モ、ヘブン。」の予告が放送され、話題になっています。

＊以下第20回のネタバレと次週予告の内容を含みます。

＜第20回あらすじ＞

下宿では教員試験を終えた錦織（吉沢亮さん）の慰労会が行われ、トキはお祝いの出し物を披露することになり、大好きな怪談を提案する。

一方、松江に残った松野家。



司之介（岡部たかしさん）、フミ（池脇千鶴さん）、勘右衛門（小日向文世さん）が、トキが松江には帰らないであろうと覚悟していた。

翌朝、トキは銀二郎（寛一郎さん）とはじめての西洋風の朝食を味わうことになる。

＜ドラマで流れた予告＞

大勢の人が集まっている。



「レフカダ・ヘブン先生がおいでになられたぞ〜」と男の声が響く。

県知事の江藤安宗と洋装の錦織が一緒に歩いている。

人ごみに流され、ヘブンの前に出てきてしまったトキ。ヘブンと握手をする。

蛇と蛙が会話をする。

「あ〜、いよいよ来るのね！」



「えっ 誰が？」



「もう！おトキちゃんの運命を変えるあの人よ」



「え、どの人よ？」



暴れる勘右衛門

浴衣姿のヘブン。前がはだけている。

「ソーリー」と誰かに話す。

再び、蛇と蛙の会話。

「何か大変そうね」「ねえ…」

場面が変わり、ヘブンを見かけると、木刀を振り回して暴れる勘右衛門。止めようとするサワ。さらに、勘右衛門はヘブンを追いかけようとする。



錦織はヘブンをかばい――。

ーーーーー

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。