セキ・ユウティンの妹、セキ・ユウリとの腕組みショットにファンは思わず本音をポロリ「パパうらやましい」
日本ツアーで活躍するセキ・ユウティンの妹で、中国女子ツアーに参戦するセキ・ユウリが自身のインスタグラムを更新。単独6位でフィニッシュした「中国女子ゴルフオープン」を振り返った。
【写真】セキ・ユウリを6位に導いたお父さんキャディ【本人のInstagramより】
投稿ではキャディと腕を組んでピースをする笑顔の写真を公開。ファンをドキッとさせたが、「キャディバッグを担いでくれたお父さん、ありがとう。とても幸せな一週間でした」と記し、この週は父親がキャディを務めてくれたことを明かした。投稿を見たファンからは「最強親子タッグですね!!」「パパも嬉しそうな笑顔です」「お父様若い！！！！」「パパうらやましい」「次戦は優勝しちゃってください」など、たくさんのコメントが寄せられていた。今季のユウリは中国ツアー10試合に参戦。すべてで予選を通過すると、2位タイには2回入り、念願の初優勝まであと一歩まで近づいている。本大会でも次第にスコアを伸ばし、初日は31位タイ、2日目は18位タイ、そして最終日には単独6位まで順位を上げてきた。今年の日本女子プロゴルフ協会のプロテスト第2次予選A地区は、大雨のため短縮競技となり1打差で最終予選への進出を逃したユウリ。それでも多くのファンが日本ツアーを主戦場とする日を楽しみに待っている。
