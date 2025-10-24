米男子ツアー第1Rは日没順延 金谷拓実が暫定12位 久常涼は出遅れ
＜バンク・オブ・ユタ選手権 初日◇23日◇ブラックデザート・リゾートGC（ユタ州）◇7421ヤード・パー71＞23日に開幕した米男子ツアーは、日没により第1ラウンドがサスペンデッドになった。
日本勢は3人が出場。金谷拓実は、後半の4番までを完了し4バーディでボギーなし。4アンダーの暫定12位タイで、2日目に入る。大西魁斗も12ホールを消化しトータル3アンダー・暫定21位タイとまずまずのスタートを切っている。久常涼はホールアウトし、トータル3オーバーの暫定111位タイと出遅れた。6アンダーの暫定トップは、トービヨン・オルセン（デンマーク）、イェスパー・スベンソン（スウェーデン）、デビッド・リプスキー、オースティン・クック（ともに米国）の4人。1打差の暫定5位にキャメロン・チャンプ（米国）ら7人が続いている。第1ラウンドは24日の米東部時間午前10時に再開する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
バンク・オブ・ユタ選手権 初日暫定成績
