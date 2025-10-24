元テレビ朝日社員の玉川徹氏が24日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。23日のプロ野球ドラフト会議でソフトバンクから1位指名を受けた米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）について語った。

佐々木は高校時代に歴代最多となる高校通算140本塁打を記録。プロ志望届を提出せず、米スタンフォード大へ進学した。米大学1年目のリーグ戦は51試合で打率・274、7本塁打、41打点を記録。来年4月に21歳を迎え、同7月のMLBドラフトでも指名対象の条件を満たす。NPB球団の交渉・契約が可能になるのは来年5月のリーグ戦後で、契約期限は同7月末までとなっている。

玉川氏は「これは大学を辞めてこいという話？お父さんも大学を卒業してほしいって思いがあって。本人も、何のためにスタンフォードに行ったかというと、人生は野球だけじゃないでしょっていう話なんですよね。だから卒業しないと意味がないと思っていたから、日本のプロ野球はそれを辞めてこいって言っているの？っていう」と首を傾げた。

「彼の言動とかお父さんの発言を聞いてると、スタンフォードを卒業したほうがいいと思う。何のためにスタンフォードに行ったんだっていう。入れないからね、スタンフォードって。世界でもトップの大学。だから、どうなんだろうって。それを指名するのは」と私見を述べた。