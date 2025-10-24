フェンダー×ハローキティ、新色“ブラック”のギター＆エフェクターが登場 見た目とは裏腹なサウンド
フェンダーミュージックは24日、2024年11月の初登場以来、話題を呼んでいるハローキティとのコラボレーションモデル『Fender × Hello Kitty コレクション』の新ラインナップを発売開始した。
【写真】かわいい見た目で強烈な歪み！ファズペダル「Fender x Hello Kitty Fuzz Pedal」
今回発表されたのは、「Fender x Hello Kitty Black Stratocaster」および「Fender x Hello Kitty Black Fuzz Pedal」。新色の追加に加え、即完売となっていた一部モデルの再販も決定している。
「Fender x Hello Kitty Stratocaster」（7万4800円）は、2000年代初期にSquierブランドから登場したオリジナルモデルを現代的にアップデートした一本。2024年に登場したピンクおよびホワイトに続き、今回新たにブラックが加わった。象徴的なハローキティのグラフィックを配したピックガード、ボディ、ヘッドを採用し、“C”シェイプネックやコンター加工されたボディ、Fender Designedハムバッキング・ピックアップなどを備える。また、要望の多かったホワイトモデルの再販も決定した。取り扱いはFender Flagship TokyoおよびFender日本公式オンラインショップにて。
さらに、ファズエフェクター「Fender x Hello Kitty Fuzz Pedal」（1万1000円）にも新色ブラックが登場。本機では、3ノブ構成で幅広いゲイントーンが得られる。
見た目のかわいらしさとは裏腹に、荒々しいサウンドを生み出す設計となっており、ピンクのFenderウィッチハットノブや日本語表記のコントロールラベル、ハローキティのグラフィックが印象的なデザインに仕上がっている。こちらもホワイトモデルの再販が決定し、ブラックは全国の正規取扱店を含む幅広い販路で展開される。
