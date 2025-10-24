¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Ûº´µ×´Ö¼ëè½¡¡2ÆüÏ¢Â³¥¤¡¼¥°¥ë¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°ÌÉâ¾å
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡NOBUTA¡¡GROUP¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Âè2Æü¡Ê2025Ç¯10·î24Æü¡¡Ê¼¸Ë¸©¡¡¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¡á6562¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡¼ó°Ì¥¿¥¤¤«¤é½Ð¤¿¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥¯1°Ì¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¡Ê22¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤Î1ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¥¤¡¼¥°¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Âè2ÂÇ¤Ï±¦¥µ¥Ö¥°¥ê¡¼¥ó¤Ø¡£»Ä¤ê38¥ä¡¼¥É¤ÎÂè3ÂÇ¤òSW¤ÇÊü¤Ä¤È¡¢¥Ô¥ó¤Þ¤Ç3¥á¡¼¥È¥ë¤ËÃåÃÆ¤·¡¢Å¾¤¬¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥×¥¤¥ó¡£Á°Æü¤Î15ÈÖ¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÆüÏ¢Â³¥¤¡¼¥°¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡º´µ×´Ö¤Ï¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÄÌ»»8¥¢¥ó¥À¡¼¤Ë¿¤Ð¤·Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£