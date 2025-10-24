歌手G−DRAGON（37）が、結婚に対する考えを打ち明ける？

29日に放送予定の公営放送MBCの代表的なトーク番組「孫石熙（ソン・ソッキ）の質問3」の予告編が23日、「結婚はいつするのですか？ G−DRAGONを当惑させた孫石熙の質問」のタイトルで公開され、韓国メディアで話題になっている。

公開された映像では、G−DRAGONは「不惑（40歳）を控えている私としては…」と話すと、司会者の孫石熙氏が、すかさず「結婚はいつするのですか？」と聞いた。その後に「私も、もうすぐ…」と話すシーンが続いている。

29日放送の本編を宣伝するための予告編であり、この「もうすぐ…」発言が、結婚についての質問に対する直接的な言及部分なのかどうかは不明。本編で、結婚の時期についての質問に直接答えているのかも不明だ。

司会者の孫石熙氏はMBCのアナウンサー出身で69歳。韓国で「最も信頼される言論人」アンケートでは常に1位になるほど、影響力のある人物で、テレビ局JTBCの報道総括社長などを歴任している。そのため、G−DRAGONは、結婚時期を聞く孫石熙氏の質問に、軽く答えたとは、考えにくいともみられている。「もうすぐ…」発言の後に、予告編では司会者が「すべて計画があったんですね」と語るシーンも公開されており、本編への期待を高める内容となっている。