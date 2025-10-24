¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡ÙÉ´ÀîÀ²¹á&»°Âð·òÂÀ¤¬¥²¥¹¥È¤Ë - 11·îÊüÁ÷¥¨¥Ô¥½¡¼¥É&¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø!
¸½ºß¥Æ¥ìÅì·Ï6¶É¥Í¥Ã¥ÈÈ¯¡¢À¤³¦Æ±»þ´üÊüÁ÷¡õÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¤è¤ê¡¢11·îÊüÁ÷¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¦¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬°ìµó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡û¥²¥¹¥È¤Ë»°Âð·òÂÀ&É´ÀîÀ²¹á¤¬»²²Ã
11·î15ÆüO.A.Âè18ÏÃ¡Ö¥Ð¥í¥Ã¥µ¤Î²È¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óZ¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¿ô¡¹¤ÎÉð´ï¤ä¤ªÊõ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡Ö³¤Â±±§Ãè¿Í¥Ð¥í¥Ã¥µÀ±¿Í¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ð¥í¥Ã¥µÀ±¿Í(5ÂåÌÜ)¥¶¡¼¥´¥ó¤ÎÀ¼¤Ï¡¢¡Ø²ø½Ã8¹æ¡Ù¤ä¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤Ê¤É¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀ¼Í¥¡¦»°Âð·òÂÀ¤¬Ã´Åö¡£»°Âð¤¬±é¤¸¤ë¥¶¡¼¥´¥ó¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ëÎòÂå¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²ø½Ã¤ä±§Ãè¿Í¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¿ô¡¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¤Þ¤¿Æ±ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¾¯½÷¡¦¥®¥ë¥ÀÌò¤È¤·¤ÆÉ´ÀîÀ²¹á¤¬½Ð±é¡£É´Àî¤Ï2015Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó£Ø¡Ù¤ÇÅ·ºÍ¾¯½÷²Ê³Ø¼Ô¡¦¹âÅÄ¥ë¥¤¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÄ¸ýÀ¶Î´´ÆÆÄ¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡û»°Âð ·òÂÀ¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ð¥í¥Ã¥µÀ±¿Í(5ÂåÌÜ)¥¶¡¼¥´¥ó¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¶¡¼¥´¥ó¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¼ý½¸ÊÊ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¿Æ¶á´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë°ÛÀ±¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¿´¤Î·ä´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥Õ¥£¥é¥¹À±¿Í(¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù)¤ä¥Ú¥í¥ê¥ó¥¬À±¿Í(¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¡Ù)¡¢¥¯¥ê¡¼¥óÀ±¿Í(¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ì¥ª¡Ù)¤Ê¤É¡£
¥Ð¥í¥Ã¥µÀ±¿Í¤â¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤È¡¢°Ú·É¤ÎÇ°¤¹¤é³Ð¤¨¡¢¤ä¤ê¹ÃÈå¡¦¤¤¤¿¤º¤é¿´¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤¿¤Á¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥¶¡¼¥´¥óÊ³Æ®¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§ÈóÀ§Èó¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤!
¡ûÉ´Àî À²¹á¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ø½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¾¯½÷¡¦¥®¥ë¥À¤È¤·¤Æ½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿! ÅÄ¸ý´ÆÆÄ¤ò´Þ¤á¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó°¦¤Ë°î¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤óÊý¤¬10Ç¯Á°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÃÈ¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯»£±Æ¤¬¤Ç¤ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¾¯½÷¥®¥ë¥À¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!
¡û11·î1ÆüO.A.¡§ÆÃÊÌÁí½¸ÊÔ¢¡Ö¥¢¥«¥¸ ¥Ê¥ê¥¢¥¤ÎÈóÆü¾ï¡×
¤ä¤¢¤ß¤ó¤Ê! ²¶¤Ï¥¢¥«¥¸ ¥Ê¥ê¥¢¥¡£ÂÀÍÛÁÒ¸Ë¤Î¾å¤Î³¬¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£Âç¹¥¤¤Ê¥Þ¥µ¤Ã¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥ª¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¤¬¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡×¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢º£Æü¤â²¶¤ÏÃÏÆ»¤Ë»Å»ö¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤¼¡£¤À¤±¤É¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤è!
¤³¤ÎÁ°¡¢¥³¥¦¥»¥¤¤¯¤ó¤Ë²ÙÊª¤òÅÏ¤½¤¦¤ÈÂÀÍÛÁÒ¸Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¥ª¥ª¥¥À¤¯¤ó¡¢¥³¥¦¥»¥¤¤¯¤ó¡¢¥¢¥æ¥à¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÈëÌ©¤òÊ¹¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À!!
Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¡Ä¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡Ä!!!
¡û11·î8ÆüO.A.¡§Âè17ÏÃ¡ÖÉ÷²Ö¡×
NDF¤Î³«È¯¤·¤¿¿·Ê¼´ï¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÍÎà¤Ï¿ë¤Ë²ø½Ã¤ÎÃ±ÆÈ·âÇË¤Ë½éÀ®¸ù¤¹¤ë!
¤·¤«¤·¡¢³Î¤«¤ËÅÝ¤µ¤ì¤Æ»à¤ó¤À¤Ï¤º¤Î²ø½Ã¤¬ÆÍÇ¡³èÆ°¤òºÆ³«!?
²øÆÃÂâ¤ÈNDF¤ÏÏ¢·È¤·¤ÆËÉ±ÒºîÀï¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤¬¡¢»öÂÖ¤Ï¹ï¡¹¤È°²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
ÉÔ»à¿È¤Î²ø½Ã¤Î¼åÅÀ¤òÃµ¤ë°Ù¡¢¥½¥é¥È¤È¥µ¥æ¥¤ÏËÌ¤Î±Êµ×ÅàÅÚ¤Ø¤ÈÈô¤Ö!!
¡û11·î15ÆüO.A.¡§Âè18ÏÃ¡Ö¥Ð¥í¥Ã¥µ¤Î²È¡×
¥³¥¦¥»¥¤¤Ï¥ì¥¥Í¥¹¡¦¥È¥é¥¤¥¬¥í¥ó¡¦¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¤Î¼ÂÀï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢¥½¥é¥È¤Ë¾¡Éé¤òÄ©¤à!
¤·¤«¤·Îý½¬¾ì¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤¿»³±ü¤Ï¡¢¥á¥Æ¥ª¥«¥¤¥¸¥å¥¦¤ò¤ªÊõ¤È¤·¤Æ¤Ä¤±ÁÀ¤¦¥Ð¥í¥Ã¥µÀ±¿Í¥¶¡¼¥´¥ó¤Î¥¢¥¸¥È¤À¤Ã¤¿!?
¥¶¡¼¥´¥ó¤ËÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥½¥é¥È¤È¥³¥¦¥»¥¤¤À¤¬¡¢¥³¥¦¥»¥¤¤ÎÁ°¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê¾¯½÷¡¢¥®¥ë¥À¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¡û11·î22ÆüO.A.¡§Âè19ÏÃ¡ÖÀ±¤Î¸÷¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡×
¶ìÏ«¤¹¤ë¤±¤ÉºÇ¹â¤ËÌÌÇò¤¤? ¥È¥¯¥µ¥Ä»£±Æ¤ËÌ´Ãæ¤Ê¾¯Ç¯¥¨¡¼¥¤¥Á¤Ï¡¢ÆÍÇ¡Âç¿Î»Ô¤Ë¸½¤ì¤¿²ø½Ã¤Î»£±ÆÃæ¤ËÉÔ»×µÄ¤ÊÀÖ¤¤·ë¾½¤ò½¦¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤Î·ë¾½¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢±§Ãè¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¤¿Ì¤ÃÎ¤ÎÊª¼Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡û11·î29ÆüO.A.¡§Âè20ÏÃ¡Ö¹ï¤ò¤³¤¨¤Æ¡×
Ææ¤Î½ÅÎÏÇÈ¤ÎÄ´ºº¤ËÇÑ¹©¾ì¤Ø¤È½ÐÆ°¤·¤¿²øÆÃÂâ¥¦¥¿ÈÉ¡£¤½¤³¤Ëµï¤¿¤Î¤Ï¡¢»þ¤òÅÏ¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡¢½ýÉÕ¤¶±¤¨¤¿¾®²ø½Ã¤À¤Ã¤¿!
¾®²ø½Ã¤ËÆ³¤«¤ì¡¢Ã©¤êÃå¤¤¤¿À¤³¦¤Ç¥½¥é¥È¤È¥³¥¦¥»¥¤¤¬¸«¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢²ø½Ã¤òÝÓÌÇ¤¹¤ë°Ù¤ËÈ¯Å¸¤òÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Íè¤¿¤ë¤Ù¤¿ÍÎà¤ÎÌ¤Íè¤Î»Ñ¤Ç¡Ä¡£
(C)±ßÃ«¥×¥í (C)¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
