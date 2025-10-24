佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の24日の天気をお伝えします。



「富士山が雪化粧を披露」

今週はようやく秋らしさが感じられる一週間になりましたが、すでに冬の足音も聞こえています。23日、甲府地方気象台が富士山の初冠雪を発表しました。平年よりも21日遅く、過去4番目に遅い記録となりました。23日午前6時ごろ山梨県側から見た富士山は、山頂から6合目あたりまで真っ白に雪化粧していました。富士山以外にも各地で初冠雪の観測は行われていて、福岡では脊振山、佐賀では天山が観測の対象となっています。こちらの雪化粧が見られるのは12月に入ってからとなりそうです。



「天気の予想」

各地に晴れマークがついています。降水確率も低く、雨が降ることはなさそうです。だんだん空気が乾燥してくる季節ですので、火の取り扱いや肌のケアなどにご注意ください。



「洗濯物はどうなのか？」

日差しがたっぷり届き洗濯日和でしょう。風が少し強めに吹くので、しっかり留めるようにしましょう。



「気温はどうなのか？」

23日よりも気温が上がり、夏日が戻る所があります。福岡市は25℃、北九州市は24℃、久留米市は25℃、大牟田市は27℃の予想です。日中は半袖を着たくなるような陽気ですが、朝と夜は冷えるため、服装選びにご注意ください。



「なのか間予報」

週末は雲が広がりやすく、雨が降る可能性もあります。それほど強まることはなさそうですが、お出かけには雨具がお守りになりそうです。来週になると福岡市の最低気温が12℃など、季節がまた一歩進みそうです。