　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　10.31　6.57　7.97　6.77
1MO　8.99　6.09　7.30　7.12
3MO　9.19　6.35　7.72　7.09
6MO　9.32　6.71　8.12　7.41
9MO　9.40　6.91　8.40　7.62
1YR　9.42　7.04　8.59　7.77

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.45　8.93　7.51
1MO　7.98　8.43　7.10
3MO　8.46　8.57　7.31
6MO　8.88　9.04　7.60
9MO　9.13　9.30　7.73
1YR　9.31　9.45　7.83
東京時間10:46現在　参考値

来週の日米金融政策会合などをにらみ、１週間物は上昇。１７日来高水準となっている。