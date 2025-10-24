通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間物１０%台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.31 6.57 7.97 6.77
1MO 8.99 6.09 7.30 7.12
3MO 9.19 6.35 7.72 7.09
6MO 9.32 6.71 8.12 7.41
9MO 9.40 6.91 8.40 7.62
1YR 9.42 7.04 8.59 7.77
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.45 8.93 7.51
1MO 7.98 8.43 7.10
3MO 8.46 8.57 7.31
6MO 8.88 9.04 7.60
9MO 9.13 9.30 7.73
1YR 9.31 9.45 7.83
東京時間10:46現在 参考値
来週の日米金融政策会合などをにらみ、１週間物は上昇。１７日来高水準となっている。
