■全国の天気

東北と北陸、西日本は24日(金)、晴れる所が多いでしょう。北海道の日本海側・オホーツク海側は雲が広がりやすく、雨の降る所もありそうです。関東南部と東海、九州南部も雲が多く、にわか雨があるでしょう。東京都心も雨が降りそうですので、洗濯物を外に干している方は空模様の変化にお気をつけください。また、沖縄は雷雨にご注意ください。

■予想最高気温

前日と同じくらいの所が多いでしょう。西日本は平年より高く、夏日の所もありそうです。福岡と広島は25℃、高知は26℃の予想です。東日本は18〜20℃くらいで、平年と同じくらいかやや低くなりそうです。金沢は21℃、東京は18℃、名古屋は20℃でしょう。東北北部と北海道は平年より低く、日中も厚手の上着が必要です。札幌は9℃、青森は13℃の予想です。

■週間予報

・大阪〜那覇

土日は雨の範囲が広がりそうです。25日(土)は太平洋側を中心に雨が降るでしょう。26日(日)は所々で雨が降りそうです。その後、西日本では来週30日(木)頃まで晴れる所が多い予想です。沖縄はこの先もしばらく天気がぐずつきそうです。

・札幌〜名古屋25日(土)は関東や東海で雨が降り出すでしょう。26日(日)は北日本も含めて広く雨で、雨・風の強まる所がありそうです。また、雨の後は北日本中心に寒気が流れ込む予想です。来週前半は北海道の平地でも雪の積もる所がありそうです。