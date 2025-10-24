美意識が高い女子は尊敬できますが、自慢したりマウントをとったりする人といるのは、不快な気持ちになりますよね。そんな人には「すごいね」「キレイだね」と言いつつも、冷めた目で見てしまうようで？ 今回は、美容課金をしてマウントをとる友達の話をご紹介いたします。

お金をかけているから当たり前

「友人の美容課金がすごいのですが、それを自慢したり強要してきたりするのがイラッとします。会うたびに『この前のエステで、フェイスラインだけじゃなくて肌もキレイになってさ』『彼氏にも褒められちゃった』『会社でも肌キレイっていろんな人に言われるんだよね』と自慢大会が始まるので、ウンザリしています。

私の顔を見て『もっと美容に気を使ったら？』『毛穴目立ってきてるね』とかデリカシーのない言葉を言ってくるのもムカつくし。そりゃあ、それだけお金かけてるんだからキレイにならないと困るよな、と心の中で思っています」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 美容に対する価値観は人それぞれですよね。自分がキレイになったからといって、人を見下すのはよくありません。お金をかけたらキレイになるのは当然のことなので、自慢ばかりされても困りますよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。