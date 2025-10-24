ルピシアの「アドヴェントカレンダー」はセット限定品も入ってるクリスマスシーズンにぴったりの紅茶も登場。

ルピシアは、2025年10月24日から、「ホワイトクリスマス」をテーマにしたクリスマス限定商品を発売しています。

雪の結晶をモチーフにした華やかな限定デザイン

雪景色が広がる白銀の世界をイメージした美しいパッケージに包まれた紅茶やお菓子が、クリスマスの季節を彩ります。毎年注目を集めるアドヴェントカレンダーや新作の紅茶など、心華やぐアイテムが勢揃い。

・クリスマス アドヴェントカレンダー

限定品を含む、クリスマスにおすすめのお茶やお菓子、雑貨が詰まった特別セットで、24日間のカウントダウンを楽しめます。

箱サイズは、縦298×横342×奥行き62mm。価格は1万2000円です。

9月25日から予約受付中。11月21日から順次お届けです。

・ホワイトクリスマス【紅茶】

ホワイトチョコとナッツが香る、焼き菓子のような甘く香ばしい紅茶です。

価格は、50g入りのデザイン缶タイプが1260円、ティーバッグ10個入りのデザインBOXタイプ1100円。

・キャロル 【紅茶】

一番人気のクリスマスティー。苺とバニラの香りが広がる、クリスマスケーキを思わせる華やかな紅茶です。

価格は、50g入りのデザイン缶タイプが1160円、ティーバッグ10個入りのデザインBOXタイプが1000円。

・デカフェ・キャロル 【紅茶】

甘く香るストロベリーとバニラの風味を、カフェインを抜いたデカフェ紅茶で楽しめる一杯。

価格は、ティーバッグ10個入りのデザインBOXタイプで1100円。

・デカフェ・ホワイトラベンダー&ミント【紅茶】

カフェインを抜いたデカフェ紅茶に、やさしく香るホワイトラベンダーと清涼感のあるミントを合わせた澄んだ味わいの一杯。

価格は、ティーバッグ10個入りのデザインBOXタイプで1100円。

クリスマス期間限定の紅茶は10月24日発売。

いずれも数量限定です。他にも、フルーティーなスパークリングワインの香り「ジングルベル【紅茶】」や、フランス語で「かくれんぼ」の意味になる様々な香りが見え隠れするキュートな紅茶「カシュカシュ【紅茶】」も登場します。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部