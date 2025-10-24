»Ë¾åºÇÇ¯¾¯13ºÐ¤ÇÁ´ÊÆ½÷²¦¢ª16ºÐ¤Ç°úÂà¢ªÉüµ¢1Ç¯¤Ç¶â¡ª¥Õ¥£¥®¥å¥¢¿·½÷²¦¤Ï¤Ê¤¼¶¯¤¤¡Ö¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤ò¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÀïÃæ¹ñÂç²ñ¡£½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ï¡¢¸½À¤³¦½÷²¦¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¡Ê20ºÐ¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¼Ì¿¿¡§ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡¿¥¢¥Õ¥í
ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç4Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿ºäËÜ²Ö¿¥¤òÇË¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í½÷»Ò¤È¤·¤Æ¤Ï19Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿¥ê¥¦¡£ÍèÇ¯2·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤â¡¢ÆüËÜÀª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê°ïºà¤À¡£
¢¡16ºÐ¤Ç°úÂà¤ò·è°Õ¡Ö¤â¤¦¥¹¥±¡¼¥È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¥ê¥¦¤ÎÉü³è¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤ò¤â¤Ã¤È¤â¶Ã¤«¤»¤¿½ÐÍè»ö¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤«¤Ä¤ÆÂçµ»¡¦¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò·Ú¡¹¤ÈÄ·¤Ó¡¢Á´ÊÆÁª¼ê¸¢¤ò»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î13ºÐ¤ÇÀ©ÇÆ¡£¡ÈÅ·ºÍ¾¯½÷¡É¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿Èà½÷¤Ï¡¢16ºÐ¤ÇËÌµþ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·6°ÌÆþ¾Þ¡¢2022Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Èà½÷¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï16ºÐ¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿¿·õ¤Ë¥¹¥±¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ï8ºÐ¤Îº¢¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê¤¬Î®¹Ô¤ë¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤âµÙ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆµÙ¤ß¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤â¤¦¥¹¥±¡¼¥È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¥ê¥¦¡Ë
°úÂà¸å¤Ï¥¹¥±¡¼¥ÈÄÒ¤±¤ÎÀ¸³è¤«¤éÎ¥¤ì¡¢ÉáÄÌ¤Î10Âå¤È¤·¤Æ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òËþµÊ¡£¤ª¤è¤½2Ç¯´Ö¡¢É¹¤Î¾å¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Èà½÷¤Ë¤¢¤ëÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡ÖµîÇ¯½é¤á¤Æ¥¹¥¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢Èè¤ì¤ÆµÓ¤¬ÄË¤¯¤Æ´¨¤µ¤â´¶¤¸¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥¹¥±¡¼¥È¤Î´¶³Ð¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¥¹¥¡¼¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤é¡¢¥¹¥±¡¼¥È¤ËÌá¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Ä¾´¶Åª¤Ë¥¹¥±¡¼¥È¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÁÉ¤ê¡¢¶¥µ»¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2Ç¯¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¯¡¢¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Ï¡ÖÉüµ¢¤·¤¿¤é¤Þ¤¿·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¼¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Éüµ¢Ä¾¸å¤Ï´ÊÃ±¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤â¶ìÀï¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ï¢Â³¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥Ô¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÌÜ¤¬²ó¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¤Ê¤ó¤Æ½Ð¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¶ìÏ«¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÎý½¬¤ò½Å¤Í¡¢½ù¡¹¤Ë´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¤ËÉüµ¢¡£¥«¥Ê¥ÀÂç²ñ¥·¥ç¡¼¥È¤ÇºäËÜ²Ö¿¥¤Ë¼¡¤°2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¼ê±þ¤¨¤òÄÏ¤ß¡¢º£Ç¯3·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¹ñºÝÂç²ñÉüµ¢¤«¤é¤ï¤º¤«¿ô¤«·î¤ÇÀ¤³¦½÷²¦¤ËÅÐ¤êµÍ¤á¤ë¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¢¡¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë20ºÐ¤ÎÁÇ´é
¤½¤ó¤Ê¥ê¥¦¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï¡¢°ìÀÚ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢ÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê±éµ»¡£¸«¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÌÀ¤ë¤¯¤µ¤»¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤À¡£
8·î¡¢Îý½¬µòÅÀ¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ç²á¤´¤·¤¿Èà½÷¤Î¥ª¥Õ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÂçÀª¤ÎÍ§¿Í¤ÈÇã¤¤Êª¤Ø¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬Âç¹¥¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢20ºÐ¤Î½÷À¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
Â³¤¤¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤é¿Ê½Ð¤·¤¿¿Íµ¤¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡£¿©¤ÙÊª¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡¢¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢»ä¤Ï¥¢¥ê¥µ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤ÈÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¡£²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¤½¤¦»×¤¦¤ó¤À¤±¤É·ë¶ÉÊÙ¶¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£º£²ó¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÙ¶¯¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×
¢¡¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤ÊÆÈÎ©¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×
¤½¤ÎÁ°Æü¡¢¥ê¥¦¤Ï¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿Îý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
À¤³¦½÷²¦¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¡¢¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î»î¹ç¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£²Î¼ê¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤âÅÀ¿ô¤Ï¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬»ä¤Î¶¥µ»¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¡£»ä¤Ï¤Û¤«¤Î¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ò¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤ÊÆÈÎ©¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤«¤é¡×
¡Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Å·ºÍ¾¯½÷¡É¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¤âÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤Î¤«¡¢¤½¤Î³èÌö¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£