サンダンス映画祭でワールドプレミア上映された映画『Together（原題）』が、『トゥギャザー』の邦題で2026年2月6日に日本公開されることが決定した。

本作は、身体の突然変異というボディホラーと恋愛の共依存を融合させ、倦怠期に差しかかったカップルがたどる想像を絶する運命を映し出したホラー映画。サンダンス映画祭で上映された際には、名だたる配給会社が激しい争奪戦を繰り広げたことでも話題となり、『パラサイト 半地下の家族』『ロングレッグス』などを配給したNEONがアメリカ配給権を獲得した。

監督を務めたのは、オーストラリア出身の新人マイケル・シャンクス。本作をきっかけにNEONが異例の大型契約を結び、すでにA24製作の次回作が決定している。

長年連れ添ってきたミュージシャン志望のティム（デイヴ・フランコ）と小学校教師のミリー（アリソン・ブリー）は、住み慣れた都会を離れ、田舎の一軒家に移り住む。ところが森で道に迷い、不気味な地下洞窟で一夜を過ごした直後から、2人の穏やかな日常が暗転する。ティムは突然意識が混濁し、身体が勝手に暴走する奇妙な症状に悩まされ、気持ちがすれ違いがちだったミリーとの関係が危うく揺らぎ出す。やがて、その異変はミリーの身にも勃発。目に見えない磁力に引き寄せられるかのように互いを求め合うその想像を絶する現象は、2人が一緒に育んできた愛と人生すべてを侵蝕していくのだった。

はじめに身体の突然変異が起こるティムを『グランド・イリュージョン』『愛はステロイド』のデイヴ・フランコ、ミリーを『プロミシング・ヤング・ウーマン』のアリソン・ブリーがそれぞれ演じる。実生活で夫婦でもある2人は、本作のプロデューサーにも名を連ねている。

あわせて特報映像とメインビジュアルも公開。特報映像では、田舎町に越してきたティムとミリーのカップルが次々と不可解な現象に見舞われる様子が描かれる。本人たちも理由が分からないまま強力に“惹かれ合っていく”が、彼らの身に何が起きているのか。そして「これしか方法がないの！」と叫ぶミリーがチェーンソーを手にした理由とは。

メインビジュアルには、2つの目玉がくっつきそうなほどの近距離にある様子が描かれている。（文＝リアルサウンド編集部）