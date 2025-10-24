【B1第5節 見どころ】琉球は総力戦で群馬を迎え撃つ…富永啓生vsカルバーによるエース対決の行方は

琉球の岸本、群馬の細川のマッチアップに注目【(C) B.LEAGUE】

10月25日と26日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1リーグ戦第5節が開催。22日にホームで東アジアスーパーリーグ（EASL）を戦った琉球ゴールデンキングスは、中2日で群馬クレインサンダーズを迎え撃つ。両チームは開幕から思うように白星を伸ばせていないため、勢いに乗るきっかけを作ることができるか注目だ。





通算対戦成績では6勝2敗で琉球がリードする。しかし、琉球は第2節で昨シーズンの新人賞を獲得した脇真大がケガで離脱。22日のEASLでは小針幸也、ヴィック・ロー、ケヴェ・アルマも欠場するなど、今節を臨むにあたっては相手以上のチーム力が必須となる。まずはストロングポイントであるディフェンスとリバウンドを発揮して試合を優位に進めたい。群馬の攻撃の起点となる中村拓人と藤井祐眞を封じるには、平良彰吾の活躍も欠かせない。敵地に乗り込む群馬は、リバウンドの出来が勝敗を大きく左右する。現在のリバウンド数では、琉球の平均43.7本に対して同38.1本。ディフェンシブな戦いが予想される中、ケリー・ブラックシアー・ジュニア、エージェー・エドゥの新戦力が体を張り続けられるか。ガード陣では、平均12.9得点を挙げて好調をキープする岸本隆一への警戒を強めたい。琉球に君臨し続ける背番号14を抑えるには、堅実なディフェンスを武器とする細川一輝がカギを握る。

北海道の富永と仙台のカルバーのエース対決はどちらに軍配があがるか【(C) B.LEAGUE】

北海きたえーるでは、レバンガ北海道と仙台89ERSが対戦する。今シーズンは両軍ともに新体制となり、北海道は4勝3敗、仙台は5勝2敗で白星先行。東地区の動向を占ううえでも見逃せない一戦となるだろう。注目は攻撃をけん引するスコアラー同士の対決だ。現在日本人選手トップの平均17.7得点をマークする富永啓生と、リーグ2位の平均22.1得点を誇るジャレット・カルバー、輝きを放つのはどちらの点取り屋か。



“ららアリ”の後押しで千葉Jの連勝が継続されるか【(C) B.LEAGUE】

開幕から唯一無敗の千葉ジェッツは、ホームにサンロッカーズ渋谷を迎えての2連戦。今節も“ららアリ”の後押しを味方に連勝をキープできるか。チームの強さを支えるのは、平均44.1本を記録するリバウンド。対するSR渋谷は平均37.0本と課題を残しているため、今節もジョン・ムーニーを中心にゴール下のイニシアチブを握りたい。瀬川琉久、ジャン・ローレンス・ハーパージュニアのルーキー同士のマッチアップも見ものだ。



スカイホール豊田では、シーホース三河とファイティングイーグルス名古屋による愛知ダービーが開催。3連敗と足踏みが続く三河は、ホーム連勝を収めて立て直しを図りたい。ここまでの2勝は、相手を70点台に抑えての勝利。40分を通していかに強度の高いディフェンスを披露できるかが問われる。石井講祐、角野亮伍、さらに西田公陽には、流れを引き寄せるハッスルプレーに期待したい。



文＝小沼克年

構成＝バスケットボールキング編集部

B1第5節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。セバスチャン・サイズ（A東京）が通算10人目となる通算300ブロックに迫るほか、3P成功数でジョシュ・ホーキンソン（SR渋谷）が400本まであと5本、岡田侑大（島根）が500本成功まであと1本と、今節で記録達成の可能性が大きい。



■B1第5節試合日程

・秋田ノーザンハピネッツ vs 島根スサノオマジック（＠CNAアリーナ☆あきた）

GAME1：10月25日（土）14時05分～ GAME2：10月26日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・横浜ビー・コルセアーズ vs 茨城ロボッツ（＠横浜国際プール）

GAME1：10月25日（土）14時05分～ GAME2：10月26日（日）17時05分～

チケット情報はこちら



・佐賀バルーナーズ vs 越谷アルファーズ（＠SAGAアリーナ）

GAME1：10月25日（土）14時05分～ GAME2：10月26日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・レバンガ北海道 vs 仙台89ERS（＠北海きたえーる）

GAME1：10月25日（土）15時05分～ GAME2：10月26日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・宇都宮ブレックス vs 滋賀レイクス（＠ブレックスアリーナ宇都宮）

GAME1：10月25日（土）15時05分～ GAME2：10月26日（日）15時05分～

チケット情報はこちら



・富山グラウジーズ vs 長崎ヴェルカ（＠富山県総合体育センター）

GAME1：10月25日（土）15時05分～ GAME2：10月26日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・三遠ネオフェニックス vs 川崎ブレイブサンダース（＠浜松アリーナ）

GAME1：10月25日（土）15時05分～ GAME2：10月26日（日）15時05分～

チケット情報はこちら



・シーホース三河 vs ファイティングイーグルス名古屋（＠スカイホール豊田）

GAME1：10月25日（土）15時05分～ GAME2：10月26日（日）15時05分～

チケット情報はこちら



・名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs アルティーリ千葉（＠IGアリーナ）

GAME1：10月25日（土）15時05分～ GAME2：10月26日（日）15時05分～

チケット情報はこちら



・京都ハンナリーズ vs アルバルク東京（＠京都市体育館）

GAME1：10月25日（土）15時05分～ GAME2：10月26日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・大阪エヴェッサ vs 広島ドラゴンフライズ（＠おおきにアリーナ舞洲）

GAME1：10月25日（土）16時05分～ GAME2：10月26日（日）16時05分～

チケット情報はこちら



琉球ゴールデンキングス vs 群馬クレインサンダーズ（＠沖縄サントリーアリーナ）

GAME1：10月25日（土）18時05分～ GAME2：10月26日（日）18時05分～

チケット情報はこちら



・千葉ジェッツ vs サンロッカーズ渋谷（＠LaLa arena TOKYO-BAY）

GAME1：10月25日（土）19時05分～ GAME2：10月26日（日）19時05分～

チケット情報はこちら