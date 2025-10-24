

M5チップを搭載した新しいApple Vision Pro。本体外観は変わらないが、新しくデュアルニットバンドが付属する（筆者撮影）

【写真で見る】装着感が大きく向上したデュアルニットバンドが付属する新型Apple Vision Pro。

利用している人をあまり見かけないからか世間では『Apple Vision Proは売れてないので失敗』と見る向きも多い。しかし、そもそもアップルも約60万円の製品が大量に売れるとは思っていない。M5チップを搭載した新型Apple Vision Proの登場は、アップルがまだまだこのApple Vision Proの将来を真剣に考えていることを表している。

初代Apple Vision Proはパイロットモデル？

『ポストスマホ』として期待されるグラス型デバイスでは、今のところスマホ並みに普及するような完成度を持った製品は登場しておらず、電車の中で多くの人がVRゴーグルを使っている世界にはなっていない。しかしながら、我々が購入して試しているようなマニアックな製品の完成度は刻一刻と向上しており、2〜3年以内にiPhoneのような『ブレイクスルー』となる製品が登場してもおかしくない状況になりつつある。

その中で、Apple Vision Proはビデオパススルー型のARゴーグル（外側の光景を、カメラで撮ってデジタル映像と合成して目の前の小さなディスプレイに投影する製品）としては圧倒的完成度を有している。



本体は外観上は変更なし。装着感が大きく向上したデュアルニットバンドが付属するようになった。デュアルニットバンドは単体でも販売されており、初代Apple Vision Proでも使用可能（筆者撮影）

しかし、約60万円とあまりにも高価だし、初代モデルはケーブルで繋がれたバッテリーをもってしても一般的使用で約2時間しか持たないし、600〜650gと少々重い。価格帯からも、最初から一般向け販売を意図していたわけではなく、今後どのような方向に進化させるかを調べる観測気球の役割を果たす『パイロットモデル』と見るべきだろう。

実は、初代iPhoneもそういう製品だったし、初代Apple Watchも200万円もする18金モデルを出したりと、話題作りを狙った製品だった。初代Apple Watchはファッション業界に強くアプローチしていたが、その後、ヘルスケアデバイスへとシフトしていったのはご存じの通り。Series 2〜3で、Suica、GPS、光学式心拍センサー、50mまでの耐水性能、セルラー通信……などが搭載されて、今のApple Watchへの道筋を切り開いていった。



ライトシーリングや、ストラップステーなどを外すと、本体はこんな形状。内側も外側も撮影する13のカメラの他、数多くのセンサーを内蔵する（筆者撮影）

いわば、現在のVision Proは、初代iPhone〜3G、初代Apple Watch〜Series 2といった状態なのだ。しかし、これがあることで、visionOSを熟成し、デベロッパーにアプリケーションを作ってもらうことができる。熟成はどんどん進んでいるのだ。

アップルはリサーチに巨額の予算を使う。たどり着くべきゴールが分かっていて、今は『大量には売れないけれど、本来持つべき機能』を持ったデバイスを作っていると見るべきだろう。

筆者を含め、購入した人は快適に使っていると思うのだが、外に持って出るものでもないので、使用しているところを他の人が見る機会も少ない。また、使っていたとしても、外側からは体験の良さが理解できない。

だから、見たことも体験したこともない人は「高価だったから失敗した」と思い込むのも仕方がないかもしれない。

ソフトとしてもハードとしても前進

今回、アップルはM5チップを搭載して『依然としてApple Vision Proを全力で開発している』という意思表示をしているともいえる。

性能を落として廉価版にするとか、グラス型デバイスのためにプロダクトのリソースが割かれるとか、いろいろな噂はあるが、筆者が取材で見ている限りではApple Vision Pro周りの開発は、依然として速度を落とさずに継続されている。筆者はアップルは「現在の性能が最低限」と考えていると思う。実際、アップルが過去に体験が低下するような製品を出したことがあっただろうか？ 技術の向上によって、同じことが安くできるようになることはあるかもしれないが、機能を下げて安く作ろうという発想はないと思う。



最新のvisionOS 26では、ユーザーの空間にシームレスに統合される映像表現が実現している。使い込むと、どこまでが実際の光景なのか、曖昧になってくる（写真：アップル）

OSは2024年9月にvisionOS 2が発表され、2025年3月にはApple Intelligence、空間ギャラリー、iPhoneのApple Vision Proアプリに対応したvisionOS 2.4が公開されている。iPhoneのApple Vision Proアプリは、Apple Vision Proを装着せずにOSやアプリのアップデートや検索を行うためのアプリ。そして、2025年の9月15日にはvisionOS 26がローンチされ、壁に時計や写真を貼り付けたりできる『空間ウィジェット』、複数人でのゲームや映画、3Dオブジェクトの共有が可能となっている。



ライターの友人諸氏にPersona状態で筆者のリビングに来てもらい、一緒にApple TVの予告編映像を見ることもできた（筆者撮影）



映画『エフワン/F1』の予告編映像を見た。全員が権利を持っていれば、Apple TVの映画を一緒に見ることもできる。壁の時計は、バーチャルのウィジェット（筆者撮影）

進化を続けるvisionOS「開発に全面的にコミット」

筆者は、今年6月のWWDCの時にApple Vision Proプロダクトマーケティング担当上級ディレクターのスティーブ・シンクレア氏にインタビューしたが、その時も彼は「わたしたちはvisionOSの開発に全面的にコミットしています。visionOS 26を見れば、我々がいかに空間コンピューティングに力を入れているか、理解できるはずです」と力強く語っており、『Apple Vision Proの開発が終了するのではないか？』という噂を一笑に付した。

また、同じくWWDC時にカリフォルニアの本社近くで『耐久性ラボ（Durability Lab）』という設備を取材したが、そこでもちょうどApple Vision Proの振動に対する耐久性の試験を行っていた。開発が終了するなら耐久性のテストをする必要もあるまい。



アップルの本社近くにある『耐久性ラボ』で見た振動テストを受けるApple Vision Pro。下の定盤が激しく振動を続ける（筆者撮影）

欠点だったバンドやマニュアルもリメイク

さて、アップデートされた新型のApple Vision Pro（M5）をお借りして使ってみたので、どこが変わったかについてレポートしよう。M5チップと、デュアルニットバンドの採用が大きな変更点だ。

まず、パッケージを開いて、内容物が若干変わっていることに驚いた。

圧縮した紙のような素材で、高価なApple Vision Proがしっかりと固定されていることに変わりはないが、装着されているのがデュアルニットバンドになり、固定方法も多少変わっていた。従来は、プリセットされているのがソロニットバンドで、箱の下部に別途デュアルループバンドが入ってたが、今回はデュアルニットバンドに一本化された。

デュアルニットバンドを手に取って驚くのは、その重さだ。ソロニットバンド（M）が57g（実測値）だったのに、デュアルニットバンド（M）は197g（同）となっている。持つと、後頭部をカバーする蛇腹の部分がとても重い。これは、前に装着するApple Vision Proとバランスを取るためで、なんと中にタングステンのインサートが組み込まれているという。S・M・Lの3サイズがあり、購入前にiPhoneで計測することで、どれを選べばいいかがサジェストされる。



新しいデュアルニットバンド。右のダイヤルを回すと後頭部、引っ張って回すと頭頂部のバンドのワイヤーが締まる（筆者撮影）

右側にダイヤルがあり普通に回すと後頭部のバンドの上下のワイヤーが締まる。ノブを引っ張って回すと頭頂部のバンドの前後のワイヤーが締まるようになっている。

Apple Vision Proの長時間利用を難しくしていた理由のひとつは、フロントヘビーであることをバンドがフォローし切れなかったことにある。後頭部と頭頂部に2本の幅広のバンドを設け、しかも調整可能にしたことで、装着感は大幅に良くなった。まだ完璧とは言えないかもしれないが、相当長時間の利用も可能となった。同梱されるのが、このデュアルニットバンドだけになったところにアップルの自信がうかがえる。

なお、アクセサリーとして購入すると、従来のソロニットバンド、デュアルループバンドと同じくデュアルニットバンドも1万6800円となっており、お買い得な価格設定だ。

初代にもあった、同梱されているカラー印刷の豪華な取扱説明書は、ちゃんと新型のApple Vision Pro（M5）を使って再撮影して作り直されており、このあたりにもアップルの本気を感じる。

M5搭載によりオブジェクトの表示解像度が向上

M5チップが搭載されたことによって、使用感が向上したかと言われると、体感した者としての回答はYesでありNoだ。

リリースによると『カスタムマイクロOLEDディスプレイ上でピクセルを前世代と比較して10パーセント多くレンダリングできる』とある。

利用した感じとしては、周りの室内の情景の見え方はあまり変わらないが、Apple Vision Proが生成するアプリや、アイコンなどのオブジェクトは、たしかにシャープにくっきりと見えるようになったような気がする。だが、これは筆者が初期型を持っていて比較して試すことができたからで、単体で試すと「このぐらいだったかも」と思う程度の差ではある。



画面キャプチャでは当然伝わらないが、描画されるオブジェクトの解像度が上がり、シャープネスが向上した。以前より滑らかでツヤ感がある（筆者撮影）

とはいえ、使えば使うほど、描画の美しさに気付くのも確か。オブジェクトのエッジや、ディテールがはっきりと表示される。なんというか、目が良くなったのではないかと思うほどだ。

さらにMacの仮想ディスプレイを表示するとちょっと感動した。明らかに高精細でテキストがくっきりと見えるのだ。Mac仮想ディスプレイとして利用する頻度が多い筆者としては大変嬉しい。デュアルニットバンドの装着感向上も含め、外部ディスプレイとしての利用頻度はさらに向上しそうだ。



中央にあるMacBook Proの外付けディスプレイとして、ご覧のような8Kウルトラワイドスクリーンを表示できる。いつも出張時はこれを使って原稿を書いている（筆者撮影）

頭を早く振ったりすると、リフレッシュレートが最大120Hzまで対応したことのメリットを感じる。ズレが少ないので、酔う感じが少なくなったように思う。ちなみに、初期モデルのリフレッシュレートは最大90Hzだった。

新しい『共同作業』を実現するデバイス

全体にきびきびと動くようになった感じはするが、アプリの動作に大きな差はないように感じる。考えてみれば、これまで開発されたアプリは、すべて初期モデルで快適に使えるように開発されている。M5搭載機に合わせて、重いアプリが増えていくと、初期モデルとの差が感じられるようになるのではないだろうか。

事実、JigSpaceのような、複雑な3Dモデルを現実空間に合わせて表示できるようなアプリでは、処理速度向上のメリットは現れているはずだ。ジェットエンジンの3Dモデルを部屋の中で分解し、内部構造を観察するという驚くような体験を、FaceTimeを使ってオンラインで共有するというのはとてもエキサイティングだ。



リビングで3Dオブジェクトとして描画したジェットエンジンを分解してみた。こういうオブジェクトをFaceTimeで共有して、他の人と一緒に見ることもできる（筆者撮影）

Apple TVを見ると、まったく新しいイマーシブ体験ができる空間映像がたくさん提供されている。まさに、その場にいるのとほぼ同じ視覚体験として、岩場の間に渡されたロープを渡ったり、スーパースターのステージの真横に立ってみたり、グランドレベルでスポーツ観戦したりするのは驚くべき体験だ。これらコンテンツの製作にかかっている労力を見てもアップルがApple Vision Proを投げ出すわけはないということがよく分かる。

この体験のために、Apple Vision Proの性能が必要であるというのはよく理解できる。次のモデルは、どうすればこの製品を多くの人に提供できるかがひとつのテーマになるだろう。極端に安くなるとは思えないが、もう少しはコストを下げられるかもしれない。

また、それとは別にスマートグラスも開発はされているようだ。こちらは、Apple Vision Proのような豪華な仕様ではなく、Apple Watchのような「ちょっとした情報」を提供するデバイスになるだろう。

日々使っていると、だんだんと当たり前になってくるが、Apple Vision Proの体験は本当にエキサイティングだ。M5搭載により、その素晴らしさはさらに向上している。予約さえすれば無料で体験できるので、ぜひまずはApple StoreでApple Vision Proを体験してみていただきたい。我々は将来どんなデバイスを使っているのか？ それが垣間見えるはずだ。

（村上 タクタ ： 編集者・ライター）