本日10月24日19時より、『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS）が放送。ゲストに北村匠海を迎え、『スノスケ vs ワルスケ』第4弾をオンエアする。

今回の2時間スペシャルでは、どんなときでもカッコよくいなければならないSnow Manが忍者“スノスケ”に扮し、スノスケのダサい姿が見たい“ワルスケ”軍団が仕掛ける過酷な試練に挑む企画『スノスケ vs ワルスケ』を放送。スノスケに試練を与える最強の刺客として、ゲストの北村が登場する。さらに、井川遥が姫として見守る中、スノスケが数々の試練に挑戦する。

間違い箇所に滑り込む『スライディング間違い探し』では、難問にスノスケとワルスケの北村も悪戦苦闘。“かっこいい男なら彼女の変化に気づいて当然”として、彼女役のゲストのメイクが変わった箇所を当てる『女子メイク七変化』では、彼女役として平愛梨が登場し、なぜか向井康二がタジタジになる。

すべての試練を終え、最もダサかった者には忍者として最悪の称号“イモスケ”が与えられ、絶対にやりたくない“電気のお仕置き”が待っている。また、ラストにはまさかの衝撃の結末が待ち受けるという。

（文＝リアルサウンド編集部）