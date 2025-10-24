BABYMONSTER、日本の男性誌の表紙に初登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BABYMONSTERが『smart』12月号（10月24日発売）の表紙に登場。BABYMONSTERが日本の男性誌の表紙に登場するのは今回が初となる。

■「ソファがあるとしたら、私たちはいつも寝転んでいます（笑）」

誌面特集では、彼女たちの魅力を深掘りするべく、13ページにわたる撮り下ろしとユニットでのインタビュー、個々の一問一答を掲載。撮り下ろしでは、smartらしいストリートのトレンドをミックスした、秋冬のクールな着こなしを披露した。

インタビューでPHARITA、ASA、RORAの3人が、互いの共通点について「料理が上手」と回答。ASAは「PHARITAちゃんとRORAちゃんはたまにブラウニーやチョコチップクッキーを作って、メンバーたちに配ってくれます。めっちゃおいしいんです！」とメンバー間のエピソードを披露した。

互いの共通点について“食べることが大好き”と回答したのは、RUKA、AHYEON、CHIQUITAの3人。AHYEONは「3人とも寝転んでゴロゴロするのが好きです。ソファがあるとしたら、私たちはいつも寝転んでいます（笑）」と意外な一面を教えた。

11月からは、日本でのファンコンサートが始まるBABYMONSTER。ファンコンサートについてRORAは「ワールドツアーでいろんな国を回ってきて実力がアップしたので、前回の日本コンサートよりもさらにかっこいいステージをお見せできると思いますし、いい時間を一緒に過ごせると思います」と意気込みをコメント。

また、CHIQUITAは「2ndミニアルバム『WE GO UP』もファンコンサートも、新しい挑戦をしようと準備したので、ファンのみなさんも喜んでくれたら嬉しいです！」と日本のファンへメッセージを送った。

一問一答企画では、ファッションや美容の習慣、ステージ本番前に必ず行うこと、自信を高める方法など、メンバーのパーソナルに迫る10の質問に回答。

「日本に来たら必ず食べたいものは？」という質問にPHARITAは「いつも食べるのはいちごサンドとうな丼です。本当に大好きです」と回答。「海外に行くときの必需品は？」という質問にRUKAは「普段から使っているシャワーフィルターや枕を持っていきます。海外でもなるべく慣れた環境を作って、体にも気を配っています」と、こだわりを語った。

見応え、読み応えたっぷりの13ページ特集に加えて、貼り込み付録としてA4サイズのステッカーシートも付属。

メイン写真：『smart』12月号通常版表紙

■書籍情報

2025.10.24 ON SALE

『smart』12月号通常版

■リリース情報

2025.10.11 ON SALE

MINI ALBUM『WE GO UP』

※韓国発売：10月10日

■関連リンク

『smart』OFFICIAL SITE

https://t.co/PyDdWq4kph?ssr=true

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/