ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、今季のワールドシリーズ開幕を翌日に控え、敵地ロジャースセンターで打撃練習に臨んだ。

大谷はグラウンドに姿を現すと、豪快アーチを連発。シートが敷かれたマウンドに上がり傾斜を確かめるようにシャドーピッチングを繰り返すなど、投打で入念な準備を見せていた。

■敵地マウンドを入念にチェック

今季のワールドシリーズ第1戦と第2戦は、ブルージェイズの本拠地ロジャースセンターで行われる。大谷は通算で打率.288（59打数17安打）、4本塁打、OPS1.027と高いパフォーマンスを発揮。昨季も本塁打を1本放つなど、相性は悪くない球場だ。

前日会見を終えてグラウンドに姿を現した大谷は、打撃ケージに入り豪快アーチを連発。ワールドシリーズ仕様になった球場の看板に直撃する当たりを連発すると、同僚たちからはどよめきの声もあがった。

また、2022年以来2度目の登板となる同球場のマウンドもチェック。シートが敷かれた状態ながら、繰り返しフォームを確認するなど投打で入念な準備を繰り返した。デーブ・ロバーツ監督によると、大谷は本拠地ドジャースタジアムでの第4戦の先発が濃厚で、敵地での登板は第7戦までもつれた場合の救援待機となりそうだ。



