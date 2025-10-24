Image: NIKE

ナイキを連想した際に、どんなイメージを思い浮かべるでしょうか。 先鋭的なデザイン？ ランニングパフォーマンスでの優位性？ はたまたもっと漠然とイケてるブランド？ そのどれもが正解。しかし、少し足りないところがあるかもしれません。

今回、ナイキ本社で行われたプレスカンファレンスでは、私たちの暮らしが劇的に変わるようなエポックメイキングと言える4つのプロダクトが発表されました。

歩行や走行の推進力を促すサポートシステム

Photo: ハナサキ こちらは会場に展示してあった「プロジェクト・アンプリファイ」

ナイキにはNike Sport Research Lab（ナイキ スポーツ リサーチ ラボ。通称「NSRL」）という研究部門があります。ここで得られるさまざまなデータは、ナイキのあらゆるプロダクト開発の起点となっています。NSRLで採用している一部のテクノロジーを使ったNSRL Form（国内初）というランニングフォームなんかをチェックできるサービスは、先日オープンしたNIKE HARAJUKUで体験できます。

そんなNSRLで得たアスリートのデータを元に、アルゴリズムで導き出し制作されたのが「Project Amplify（プロジェクト・アンプリファイ）」（第一世代フットウェアシステム）です。

パッと見なんだか仰々しいシロモノに見えますが、実はこれ、専用のシューズとデバイスが一体化されたシステムで、少ないパワーで歩行や走行がより速く、そしてより遠くへと推進してくれます。言わば「ウォーキング＆ランニング推進サポートシステム」。

Image: NIKE

少ないパワーと言っても個人差があると思いますが、装着させてもらったところ、イメージとしてはいつもの半分程度の力で、通常の一歩分が1.5歩〜2歩分進んでいるような感覚。たとえるなら、自宅から最寄りの駅まで通常10分かかるところ、「プロジェクト・アンプリファイ」の装着によって5分〜7分程度に短縮されるイメージ、と言えば少しは伝わるでしょうか。

個人的には、ランニング時よりもウォーキングの方が推進力を感じることができました。当日は天候が悪かったため、屋外の坂での試用はできませんでしたが、坂道での歩行は平地のように感じられるとのこと。

Photo: ハナサキ

「プロジェクト・アンプリファイ」を構成している要素は、軽量な高性能モーター、駆動ベルト、充電式バッテリーの3つ。これらがカーボンファイバープレートを搭載したランニングシューズとシームレスに連動することで、ちょっとしたパワーで推進力を生み出します。

なんだかSF映画やアニメにも出てきそうですが、クリエイト・ザ・フューチャ イマージング スポーツ・アンド・イノベーション担当VPのマイケル・ドナヒュー氏は「SF映画やアニメで描かれていた想像力が現実的に追いついた例です」と語りつつ、“時として科学はアートに追いつく”という言葉を引用しながら解説してくれました。

現状はまだプロトタイプということもあって、特にターゲットは特定せず、多くの人に体験を楽しんでほしいとか。普段使いもさることながら、ランニングのトレーニングや、本当はもっと遠くに歩きたいと感じる方、現在の体力に自信がない方など、老若男女問わず、あらゆる方々にアプローチできそうです。実生活において、幅広い活用シーンがイメージできます。

ナイキとしては現時点では、ほかにはないおもしろいプロダクトであり、かつ驚きを与えられるという観点では及第点のようですが、デザイン的な美しさにおいてはまだ満足できるレベルではないそう。

発売は未定ですが、スポーツの祭典に向けて実現を目指しているようなので、そう遠くはない未来での実現が期待されます。果たして、どのような形にブラッシュアップされるのか期待です。

新たなAirの幕開け。空気の伸縮で体温調整できるジャケット

Photo: ハナサキ

「Therma-FIT Air Milano Jacket（サーマフィット エア ミラノ ジャケット）」を目の当たりにした時、衝撃を受けました。振り返ってみても、今回発表された中でももっともナイキらしいプロダクト。なぜならそれは、ナイキから何を連想するか？という冒頭の問いに対して、パッと思い浮かぶのが「Air」だから。Airとともに歩んできたナイキですが、まさかシューズではなくここまで本格的にアパレルでAirを採用するとは…！

すでにAirの話をしているのでお気づきかもしれませんが、一見「サーマフィット エア ミラノ ジャケット」は、ダウンジャケットのようですが、そういった防寒素材を一切使用しない防寒着です。素材と言えるのかわかりませんが、ボディの膨らみは“空気（Air）”によるもの。

Image: NIKE 後ろ身ごろにあしらわれた「USA」のロゴも空気の伸縮で連動するようにこだわったそう。

運動時、通常であれば暑くなったらアウターやミッドレイヤーを脱ぐなど、レイヤードで体温調整を行います。が、「サーマフィット エア ミラノ ジャケット」は、空気を断熱材として活用しつつ、その空気量の調節に応じて体温調整を可能にしました。

たとえば暖冬の昨今、東京なんかでは特に満員電車での移動時にダウンジャケットを脱いで対策しますよね。しかし、このジャケットならば空気の量を調整することで、温かさが変わるので、いちいち脱ぎ着することなく対応できるというわけ。つまり、着用する個々の体感温度によって、このジャケット1枚でどんな環境でも温度調整のパーソナライズ化を可能にしました。

ここで重要なのはなぜ空気で温度調整できるのか。その秘密はボディの素材にあります。耐久性と柔らかさを兼ね備えた画期的な2層複合ラミネート素材を採用し、防水性や軽さはもちろん、空気そのものが抜けないようにキープできます。最大の特徴は、たくさんの空気を加えるほど温かくなるのです。

Photo: ハナサキ 充電式の専用ポンプを使って空気を注入する。

空気は専用のポンプ（充電式）で裾の内側付近にある注入口から入れ、抜くときも同様にここから好みの空気量で調整します。一度注入した空気は数週間〜数ヶ月間もの間、抜けずにキープされるというのも驚きです。

まずは2026年に行われる冬のスポーツの祭典にて、アメリカ代表の選手が表彰台に登る時に着用するんだとか。アメリカはいろんな種目での強国ですから、目にするタイミングも多くなりそうですね。ちなみにこだわりのひとつに、後ろ見頃の「USA」のロゴも空気の膨張と収縮と連動するので、その点にも注目です。

心を整えるには、足裏から!?

Photo: ハナサキ

神経科学のアプローチからメンタルをサポートするために発表されたのが「マインド 001」と「マインド 002」という新感覚のフットウェア。

運動時、最高のパフォーマンスを発揮するには、心技体が揃うことが大切です。昨今注目されている心へのアプローチによって、整うことで集中力が高まったり、ほどよい緊張感を保ちながらリラックスできるようにするなど、アスリートたちはさまざまな工夫をしています。たとえば多くのプロアスリートチームにおいてメンタルトレーナーが在籍していることからも、パフォーマンスと心の関係性を重要視しているのが垣間見えます。

Image: NIKE

足元からメンタル？とうまくつながらないかもしれませんが、実は深い関係にあることがNSRL内のマインドサイエンス部門の研究によって明らかになりました。マインドサイエンス部門では、運動中のアスリートの神経系や脳の活動、認知機能、筋肉の働き、関節の動き、パフォーマンスに与える酸素などに加えて、メンタル領域にまで研究の幅を広げています。そして知覚・意識・感覚が脳や体にどうつながっているのか、ナイキ独自の形で新しいアプローチを試みているそうです。

Image: NIKE 上のシューズタイプが「マインド 002」。下のミュールタイプが「マインド 001」。

こうして形になったのが、「マインド 001」と「マインド 002」。2タイプともにアウトソールに見える22個の突起物（左右で44個）が履いた時の足裏の感覚を刺激することで競技前後のマインドセットを促すとか。

現地の会場で試し履きしたところ、刺激というインパクトとは違い、これまで感じたことがない不思議な感触と気持ち良さを感じました。初見ではリカバリーサンダルに近いようにも思っていましたが、それともまた違います。突起部分は地面を踏むたびにやさしく沈むのが少し楽しく、長い時間履きたくなる心地良さでした。

使い方を想像すると、緊張感をほぐしてくれそうなので、競技が開始する直前まで「マインド 002」を着用しマインドをスイッチ。より集中力を高め、競技へのエネルギーが満ち溢れてくるのではないかと。そして競技終了後は、「マインド 001」に履き替えて、よりリラックスするという使い方が良さそうです。

「マインド」シリーズを「履く」という行為の先にある「感じる」こともベネフィットのひとつになる、これまでにないおもしろいフットウェアです。

一方で、ファッション性が高いデザインのため、普段履きで足元のコーディネイトに取り入れても映えると思います。アスリートのみならず、ファッショニスタからも注目されること必至です。発売は2026年1月の予定。

高温多湿からアスリートを守る

Photo: ハナサキ

アスリートのパフォーマンスを左右する気候条件。とりわけ高温多湿な気候はアスリートのパフォーマンスの妨げになりがちです。そこでナイキは、そういった環境でも活躍できるようにサポートするアパレル「Aero-FIT（エアロフィット）」を開発しました。

Image: NIKE

肌と生地の間にできるだけ多くの空気が通るように設計されたこちらは、軽量なメッシュによって体温がこもりやすい部分に空気の流れを生み出します。また発汗効率を高め、常にアスリートの体をドライにキープしてくれるというもの。従来のDri-FIT（ドライフィット）の速乾性に加えて、通気性によって体熱の調整をサポートするという斬新なテクノロジーを採用しています。

また「エアロフィット」は100％繊維廃棄物から作られています。いわゆる完全なリサイクル素材をエリートアスリートのパフォーマンスに耐えられるように、高性能素材として開発できた点はナイキとして初だそう。さらに驚いたのは、リサイクル素材でありながらも未使用の素材と同等の品質だとか。

Photo: ハナサキ

現在は2026年の夏に行われるサッカーの祭典において、ナイキの各国代表チームが着用するキットとしてローンチする予定。その後は、テニスやランニング、バスケットボールなど幅広い競技での活用も視野に入れているようです。

ナイキではアスリートを“*If you have a body, you are an athlete.” （*身体さえあれば、誰もがアスリートである。）と定義しています。つまりプロやエリートだけがアスリートではないということ。その上で「Serve Athletes*」（アスリートのために尽くす）というナイキが掲げるミッション・ステートメントは、プロやアマ問わず、体を動かす地球上の80億人すべてを対象に尽くすことを意味しています。

今回発表された4つのプロダクトはどれも先鋭的ですが、実生活において利用シーンをリアルにイメージできます。もしも我々の日常生活に導入できれば、きっと豊かな毎日になると確信しました。そう考えただけでもワクワクします。

Source: NIKE