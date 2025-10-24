11時の日経平均は675円高の4万9317円、アドテストが169.70円押し上げ 11時の日経平均は675円高の4万9317円、アドテストが169.70円押し上げ

24日11時現在の日経平均株価は前日比675.74円（1.39％）高の4万9317.35円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は742、値下がりは776、変わらずは92。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を169.70円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が169.70円、東エレク <8035>が73.74円、ＴＤＫ <6762>が32.83円、ファストリ <9983>が28.28円と続く。



マイナス寄与度は13.94円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、ニデック <6594>が9.75円、任天堂 <7974>が3.54円、ニトリＨＤ <9843>が2.74円、キッコマン <2801>が2.44円と続いている。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、機械、サービスと続く。値下がり上位には空運、不動産、食料が並んでいる。



※11時0分5秒時点



株探ニュース

