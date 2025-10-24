「大和証券Mリーグ2025-26」、10月23日の第1試合にBEAST X・東城りお（連盟）が出場。毎試合、麻雀でも見た目でもファンを楽しませる美女雀士が、この日はかわいらしさと色気を兼ね備えたボリューミーなヘアスタイルで話題をさらった。

【映像】かわいらしさと色気 東城りおの美麗なツインテール（拡大）

東城は、もともと芸能界を志して秋田から状況するものの、諸事情により断念。その後、雀荘で働いたことをきっかけにプロ雀士の道へと進むと、放送対局などを中心にメディア露出。美貌、スタイルが改めて注目され、グラビア活動なども行うようになった。積極的な麻雀と、プロ麻雀界屈指の美貌により「ミス・パーフェクト」という異名もついている。

2年ぶりのMリーグ復帰後も、熱烈なファンの支持を受けているが、その盛り上がりは試合前から始まっている。この日の入場シーンでは、ボリュームのあるツインテールが目を引くことに。試合開始直後、各選手の表情がアップになると、さらにコメントが盛り上がり「かわいい」「美人すぎる」「りおは一歩抜けてる」と大賑わいだった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

