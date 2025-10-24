大政局の末に自民と日本維新が連立合意し、高市早苗内閣が発足した中、共同通信や読売新聞などの世論調査の結果を、２３日のＴＢＳ「ひるおび」、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」が特集した。

「ひるおび」では、政党支持率では自民、維新が数字をあげ、国民民主が数字を下げたことを伝えた。前回調査が１０月だった読売新聞では、国民民主の支持率が「ほぼ半減」したと伝えた。

毎日新聞専門編集委員の佐藤千矢子氏は、国民民主・玉木雄一郎代表が「総理になる覚悟がある」と繰り返していたが、公明と離反した自民とは過半数に届かないとして距離をとり、野党結集を呼びかけた立憲民主党とも「お互いに立憲と国民の昔ながらの、そっちが変われ、そっちが悪いの言い合いで、まとめる気はないんだろうなと、見透かされていた」と指摘した。

「基本政策の一致」など「いろいろ理由はあるんでしょうけど、見え方として、どっちからも引いて、じゃあどうするんだと。総理やる覚悟あると言うけど、ないでしょって、見えてしまったということなのかな」と分析した。

八代英輝弁護士は「国民に約束した政策を実現するために一番近い道をとるのが政治家とすると、玉木さんは連立に入るべきだったと考えられる方は多いと思う。いくら総理になる覚悟があると言っても、（首班指名で名前を）書いてくれる人が集まってる所じゃないといかないよと、見えてしまったのでは」と指摘した。

「ミヤネ屋」でも、司会の宮根誠司が「やっぱり玉木さん、これから独自性を出されるんでしょうけど、動かなかったという所があるんですかね」と語り、実業家の神保拓也氏が「結局、何がしたいのか今回分かんなかったなとの印象で終わってしまったのが色濃く。結構、下がってしまった」と指摘した。