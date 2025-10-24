フライブルクの鈴木唯人が加入後初ゴールを決めた

ドイツ1部フライブルクは現地時間10月23日、UEFAヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第3節でオランダ1部ユトレヒトと対戦し、2-0で勝利した。

この試合で今夏新加入の日本代表MF鈴木唯人が初ゴールを決め「ここから巻き返し！」「ついにやってくれた」など注目を集めている。

この試合で約1か月半ぶりとなる公式戦の先発出場を果たした鈴木にチャンスが訪れたのは前半20分だった。左サイドから崩しにかかったフライブルクは、キャプテンのDFクリスティアン・ギュンターがエリア内に低いクロスを入れる。そこに走りこんだ鈴木が丁寧に右足で合わせ、ゴール右上に先制ゴールを叩き込んだ。ゴールを決めた鈴木は右手でガッツポーズ、スタジアムも先制ゴールに大いに沸いた。

その後もチャンスに絡み、見せ場を作った鈴木は後半30分までプレー。前半終了間際にも直接FKから追加点を挙げていたフライブルクは、この試合に2-0で勝利して今季のELで2勝目を挙げた。

今夏、デンマーク1部ブレンビーIFからフライブルクへ完全移籍した鈴木にとっては、先発定着に向けても大きなアピールとなった欧州の舞台での初ゴールと言えそうだ。SNSでは「ついにやってくれた」「ブンデスの活躍と代表復帰も頼むぜ！」「やっぱポテンシャルえぐい」「サッカー界で”鈴木”がアツい」「ここから巻き返し！」といったコメントが寄せられ、23歳日本人の活躍に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）