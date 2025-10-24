「鎮魂の地」という素顔--大阪有数の人気スポット、道頓堀・千日前の知られざる歴史［前編］

大阪を代表する繁華街といえば、「キタ」と「ミナミ」。梅田を中心とするキタに対し、ミナミは心斎橋を中心に広がり、その中核をなすのが道頓堀と千日前だ。

日本一古い歴史を持つとされる心斎橋筋商店街を南へ進むと、道頓堀川に架かる戎橋がある。そしてその向こう側には、おなじみの巨大な「道頓堀グリコサイン」が、訪れる人々を出迎えている。

コロナ禍が一段落した今、この界隈は再び国内外の観光客で昼夜問わず賑わいを取り戻している。いや、むしろコロナ前以上にインバウンド客でごった返していると言っていいだろう。

そんな華やかな道頓堀には、大阪松竹座が象徴する「芸能の街」としての顔がある一方で、かつて処刑場や火葬場、墓地があった「鎮魂の地」という、もう一つの素顔も秘めている。

今回は2回に分けて、賑わいの裏に潜む「道頓堀・千日前の知られざる歴史」を紐解いてみたい。［前編］では、道頓堀川とそこに架かる戎橋（えびすばし）についてお話ししよう。

桃山時代から江戸時代初期に開削された道頓堀

読者の皆さんは、大阪というとどんなイメージをお持ちだろうか？学校で習う大阪府とは、東京都・神奈川県に続いて3番目の人口を有し、国内2番目の経済規模を持つ近畿地方の中心地ということだろう。

しかし、ひと口に大阪といっても、その姿にはさまざまな側面がある。歴史的に見ても、古代は難波宮を中心とした副都の時代、中世は難波津を押さえた武士団・渡辺党の時代、そして近世は一向宗の石山本願寺から豊臣秀吉の大坂城へと移り変わる時代であった。さらに江戸時代に入ると、「天下の台所」と称された商都として繁栄を極めることとなる。

安土桃山時代から江戸時代にかけての大坂は、大坂城を中心とする城下町でありながら、同時に商人の街としての性格を強く持っていた。現在も大阪が「水都」、すなわち水の都と呼ばれるのは、物資の運搬のために複雑な運河網が築かれたことに由来する。

2025年のセントラルリーグは阪神タイガースが優勝し、その勢いのまま日本シリーズ進出も決めた。

道頓堀川と戎橋（撮影：高野晃彰）

タイガースが優勝すると、熱狂的なファンが飛び込むことで知られる道頓堀川だが、実は自然の「川」ではなく、もともとは人工の運河であった。

道頓堀川は安土桃山時代、自治都市・平野郷を支配した平野七家の出身である商人・成安（安井）道頓が、豊臣氏の許可を得て私財を投じ、開削工事を進めたことに始まる。

道頓は豊臣氏との縁もあり、大坂夏の陣に参戦し討ち死にするが、その後、従兄弟の安井道卜（どうぼく）らが遺志を継いで工事を完成させた。川の名前は道頓の功績を称え、「道頓堀」と名付けられたのである。

戎橋（えびすばし）は千日前墓地の入り口だった

その道頓堀川に架かる戎橋は、繁華街の中心である心斎橋筋と戎橋筋を結ぶ位置にある。かつてこの橋は、大阪有数のナンパスポットとして知られ、地元では「ひっかけ橋」の愛称でも親しまれている。

戎橋の歴史は古く、1612年（慶長17年）に本格的に始まった道頓堀川の開削計画とともに構想され、1615年（元和元年）に木橋として架けられたとされる。

その1615年（元和元年）には、豊臣氏が徳川氏によって滅亡に追い込まれた大坂夏の陣が起きた。徳川家康は豊臣秀頼を滅ぼすと同時に、豊臣時代の大坂を徹底的に破壊したと伝えられている。秀吉が築いた大坂城は取り壊され、その上に土を盛って新たに徳川大阪城が築かれ、城下町も再整備された。

この年に戎橋が設けられたのには理由がある。それは、江戸時代におけるミナミの発展と深く関係していた。徳川氏によって新たな大阪の街が整備されると、道頓堀の北側に位置する島之内の六軒町や宗右衛門町は、船場の職人たちの遊興地として栄えた。

煌めくネオンに彩られる夜の道頓堀（Wikipedia）

一方、道頓堀の南側は、役者たちの暮らしの場であり、芝居や興行の中心地として発展した。夜のネオンが輝く島之内や、松竹座の灯りに彩られる現在の情景は、すでに江戸時代初期にその原型が形成されていたといえる。

また、江戸時代には、繁華街や遊興地の近くに墓地が設けられることが多かった。そして、戎橋を渡るとその先には、西暦600年頃の創建と伝わる今宮戎神社が鎮座している。

商売繁盛の御利益で崇敬を集める今宮戎神社（撮影：高野晃彰）

今日、戎橋は多くの人々が集う賑やかな場所となっているが、もともとは千日前墓地を通って今宮戎神社へと至る表参道の橋であった。つまり戎橋は、鎮魂の地・千日前の入り口であり、商売繁盛の神へ詣でる参拝道としての役割を担っていたのである。

※参考文献：大阪歴史文化研究会著 『大阪古地図歩き』 メイツユニバーサルコンテンツ刊