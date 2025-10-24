2025年もあっという間に半分が終了。アメリカではトランプ大統領が返り咲き、日本では55年ぶりに大阪で万国博覧会が開催されるなど、数え切れないほど大きなニュースがあった。そこで、本誌が目撃してきた2025年のスクープのなかでも、とりわけ反響の大きかったものを改めて紹介する。

4月に待望の第一子となる長女が誕生した、ドジャースの大谷翔平選手（31）。7月にはオールスターゲームのレッドカーペットショーに夫婦揃って登場し、その仲睦まじい様子が話題となった。また出産直前の3月には真美子さん（29）をアメリカに残し来日した大谷だったが、当時のインタビューで答えた妻に向けた“胸キュン発言”にSNSは大いに湧かせた。（以下、WEB女性自身 2025年3月18日配信記事）※年齢は掲載当時のママ

■

東京ドームで開催される米メジャーリーグ開幕戦シリーズのために来日中のドジャースの大谷翔平選手（30）。妊娠中の真美子夫人は来日せず、愛犬デコピンと留守番中だ。

ドジャースの選手一行は3月13日に羽田空港に到着し、16日には大谷と山本由伸投手（26）、佐々木朗希投手（23）が選手のための夕食会を主催。食通には有名なマグロ仲卸店「やま幸」、高級すし店「鮨さいとう」、“日本一予約が取れない焼き鳥店”とも伝えられる「鳥しき」の店主を招いてチームの結束を強めた。

18日午後7時にはドジャースとカブスによる開幕戦が大谷の打席から始まる。6年ぶり6度目となる日本でのメジャー開幕戦に日本中が熱視線を注ぐ中、大谷の過去のある発言に再び関心が寄せられている。

「昨年4月にワシントンDCから始まり、トロント、アリゾナと続く敵地9連戦に遠征中のことです。そのときも真美子夫人を帯同していなかったため、同年2月に入籍したばかりの“新婚さん”の大谷選手に記者から『遠征中、寂しさはないですか？』と質問が飛びました。

すると大谷選手は『（真美子夫人に）寂しいと言わせたいです』とはにかみながら返し、ファンの間で“胸キュン”すると、当時大きな話題に。今回も真美子夫人と離れ離れなため、この発言が思い起こされているようです」（スポーツ紙記者）

Xでは改めて『寂しいと言わせたいです』と発言する大谷の動画が拡散され、盛り上がりを見せている。

《真美子さん絶対寂しがってるよ》

《絶対言ってるよー》

《大谷さんと真美子さん、結婚してからここまで会えない期間が長いのは中々ないよね、、きっとお互い会いたいってなってるよ》

「大谷選手はInstagramに留守番中のデコピンの写真もアップしていましたし、LAにいる妊娠中の真美子夫人を気遣って、こまめに連絡を取っているのではないでしょうか」（前出の記者）

大谷が公開したトリミング後とみられるデコピンはどこか寂しげな表情にも見える。寂しがっているのは、真美子夫人だけではないかも。