浜崎あゆみ、息子からの“粋な贈り物”公開「素敵なサプライズ」「キュンとした」称賛の声
【モデルプレス＝2025/10/24】歌手の浜崎あゆみが10月23日、自身のInstagramのストーリーズを更新。息子からの贈り物を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】47歳歌姫「素敵なサプライズ」息子からの粋な贈り物
浜崎は「息子が目つぶって！って言ってミッキーのリングはめてくれた」と言葉を添えて、ネイルを施した指に黄色いミッキーマウスの指輪がはめられた写真を公開。「母きゅーーーーーーーん」と、息子からの思わぬプレゼントにキュンとしたと報告している。
この投稿は「素敵なサプライズ」「息子さん粋だなぁ」「キュンとした」「小さな王子様」「微笑ましい」「可愛すぎる」と反響を呼んでいる。
浜崎は2020年1月1日、公式ファンクラブサイトにて2019年11月に第1子男児を出産していたことを発表。2021年5月1日、第2子の出産を報告している。（modelpress編集部）
