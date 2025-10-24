Ｚ世代熱狂のマーラータンが超進化…ガチ中華専門家が唸る「進化系マーラータン」ブーム最前線

マーラータンブームが、新次元に…

Z世代を中心に熱狂的なブームを巻き起こしているマーラータンが、新たな次元に突入した。

日本発の薬膳スープが特徴の『七宝マーラータン』。そして、中国で6000店舗以上を展開する最大手『楊国福』。これら人気店が牽引する市場に、’25年、国内の飲食チェーンや個人経営の店舗、さらには中国からの新たなチェーンも続々と参入。日本のマーラータン界は、まさに“戦国時代”を迎えている。

この激しい競争の中で、各店は独自性を打ち出すべく、個性的なアレンジを加えた「進化系マーラータン」を次々と開発している。今回は、その中でも特に注目すべき３つの進化系マーラータンを紹介したい。

期間限定の日本オリジナル…「陳麻婆豆腐マーラータン」

東京、神奈川、大阪、名古屋で12店舗を展開する『陳麻婆豆腐』は麻婆豆腐発祥のお店として中国・四川に本店を構える有名店だ。同店では’25年10月より「陳麻婆豆腐マーラータン」の期間限定販売を開始。麻婆豆腐もマーラータンも四川発祥ではあるものの、現地では今回のようにミックスして食べられることはなく、まさに日本ならではの進化を遂げた一杯なのだ。

同店の渉外部で部長を務める高野氏は「日本でマーラータンがはやっていることを受けて、看板メニューでもある麻婆豆腐とマーラータンを組み合わせられないかと考え開発した商品です」と語る。もちろん中国・四川にある本店でも食べられない日本オリジナルの商品だ。

「陳麻婆豆腐マーラータン」（1380円）は中華麺と春雨の２種類から選ぶことができ、プラス110円で別添えの花椒（ホアジャオ）が付く「正宗版（本格版）」へのアップグレードもできる。

具材は、もちもちした食感が人気のブンモジャや魚肉団子、揚げ湯葉、タケノコ、きのこ、キクラゲなど盛りだくさん。そして上から、看板メニューでもある麻婆豆腐がたっぷりとかかっている。

スープはスパイスの薬膳感とほどよい麻辣感があり、食べ進めると後から麻婆豆腐のコクが追いついてくる。まさに、マーラータンと麻婆豆腐の“良いとこ取り”をしたような、お得な気分を味わうことができた。

中華麺と春雨のどちらを選ぼうか迷ってしまうが、いざ実食すると「春雨バージョン」はマーラータンならではの薬膳感を感じたあとに麻婆豆腐が後追いで迫ってくるが、「中華麺バージョン」は麻婆豆腐麺の後からマーラータンのスパイスを感じられ、主食によって味の主役、脇役が入れ替わる不思議な感覚だった。高野氏は「マーラータンのスープと麻婆豆腐の辛味のバランスがちょうど良くなるように改良を重ねて開発した一品です」と語る。

同商品は11月末までの期間限定商品なので、ひと味違ったマーラータンを味わうのであれば早めの訪問がおすすめだ。

ココナッツとエビの旨味が凝縮…『Pc’s Laksa』（神田）の「マーラータン風シンガポールラクサ」

マーラータンといえば、肉や野菜、春雨などたくさんの具材から自分好みの食材をチョイスするのが醍醐味のひとつでもあるが、その特徴的なスタイルを生かし、シンガポールラクサを提供しているのが、’25年７月に神田と淡路町の間にオープンした『Pc’s Laksa』である。

最近オープンしたマーラータンの専門店では、麻辣スープ以外に、トマトベースのスープや酸菜（発酵高菜）を使ったスープ、トムヤムスープなど、多種多様なアレンジスープのマーラータンが登場している。もはや麻辣な味でもないのでマーラータンと呼んでいいのか疑問でもあるが、こうした流れを汲む「広義のマーラータン」として、今回紹介させていただく。

注文方法は『七宝』などと同じでセルフ・トッピングスタイル。麺とスープは基本料金690円になっていて、野菜や豆腐、餃子などは１g 3.1円の従量制でボウルに好きな具材を取っていく。レジで重さを量り、スープの辛さや麺の種類を選んでお会計をする。麺は米麺、中華麺、春雨の３種類から選択可能で、肉や海鮮なども150円で別途注文することができる。

見た目はほぼマーラータンと同じだが、料理が運ばれてくると同時にエビの香りが漂ってきてスープのベースがシンガポールラクサになっていることを感じる。ココナッツやエビの旨味が凝縮されたスープは飲み干したくなってしまうおいしさで、マーラータン式に好きな具材を選んで、ラクサのスープで食べられるという、今までありそうでなかったスタイルに感心してしまった。

本国でも人気の“汁なしマーラータン”…『麻辣工房』（高田馬場）の「麻辣香鍋」

『楊国福』や『七宝』などに加え、新たなマーラータンの店が増えてきたが、どこも同じようなスープの場合が多い。そんなマーラータンに少し飽きた人におすすめしたいのが、“汁なしマーラータン”ともいえる「麻辣香鍋（マーラーシャングオ）」だ。

マーラータンのように自分で具材を選ぶところまでは同じだが、麻辣香鍋はそれらをスパイスが効いた旨辛ソースで炒めて仕上げる。中国でも、マーラータンが食べられる店に行くと麻辣香鍋もメニューにあることが多く、筆者もまわりの友人もマーラータン好きと麻辣香鍋好きの２つの流派に分かれていた。

日本でもマーラータン専門店で提供されることが多く、なかでも筆者のお気に入りは高田馬場にある『麻辣工房』だ。同店は韓国発のマーラータンチェーンとして’24年12月に高田馬場にオープン。現在は大泉学園店と２店舗を展開中だ。

オープン当初はマーラータンをメインで提供していたが、今年の３月になってから韓国の店でも人気商品である「麻辣香鍋」の提供もスタートした。注文方法はマーラータンと同様にボウルに自分の好きな具材を入れていき、「麻辣香鍋で」と注文するだけ。マーラータンと同じで従量制だがマーラータンの１g４円に対し、麻辣香鍋は１g５円と少し高くなっている。

味はマーラータンよりも辛味や痺れをより感じることができ、白ご飯との相性が抜群な絶妙な味付けになっている。

オーナーの金さんによれば「麻辣香鍋は自家製の火鍋調味料を使って味付けしています。日本のお客さんに合わせて少し薬膳の割合を減らし、麻辣度合いを強くしているので、辛いもの好きにはぴったりな味になっていると思います」と話す。

麻辣香鍋の注文時には白米が半額の150円になるので、ぜひ一緒に注文していただきたい。あっという間にご飯がなくなるはずだ。

炒めることで野菜のカサが減ってもりもり食べられるようになるのでチンゲン菜やレタスなどの野菜をたっぷり入れるのもおすすめだ。『麻辣工房』以外にも、新大久保や渋谷などで展開する『李暁七マーラータン』やその他のマーラータンのお店で提供されているので、“ネクスト・マーラータン”としてぜひ一度お試しあれ。

今回は「麻婆豆腐マーラータン」、「マーラータン風シンガポールラクサ」、汁なしマーラータンの「麻辣香鍋」の３種類を紹介した。この他にも『バーミヤン』の「担々マーラータン」や、『李暁七マーラータン』で提供されているマッシュポテトがかかったマーラータンなど、マーラータンの進化は続いている。

もともと四川発祥のマーラータンも、中国の東北部で辛味を抑えたマーラータンが登場したことで、『楊国福』のように中国全土に広まっていったという経緯がある。日本でのマーラータンの流行度合いを見ていると、既存のマーラータンと差別化するために今後もさらなるアレンジマーラータンが登場することが想像される。今後のマーラータンの進化にも期待したい。

※記事内の価格はすべて税込み、情報は取材時（’25年10月上旬）のものです。

取材・文・写真：阿生

会社員兼ライター。東京で中華を食べ歩く会社員兼ライター。大学在学中に上海・復旦大学に１年間留学し、ガチ中華にはまる。現在はIT企業に勤める傍ら都内を中心に新しくオープンした中華を食べ歩いている。■ブログ：https://chuka.tokyo/ ■X : https://x.com/iam_asheng ■Instagram : https://www.instagram.com/asheng_chuka/