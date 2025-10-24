『降ります』ボタンは、子どものワクワクだから。特別な瞬間を守るため、私が心掛けている『大人の配慮』

筆者の体験談です。

バスに乗るとき、子どもたちが「降ります」ボタンを押したがっている姿をよく見かけます。

そんな小さな喜びを奪わないよう、私はある習慣を心がけるようになりました。

「降ります」ボタンに全集中する子どもたち

バスや路面電車に乗ると、座席の横で「降ります」ボタンをじっと見つめる子どもの姿が目に入ります。

窓の外を流れる風景には目もくれず、まるで宝物を守るようにボタンに視線を固定しているのです。

手を伸ばすタイミングを逃さないように、体を少し前のめりにして息をひそめる子もいます。

「もう押していい？」とお母さんに聞いたり、兄弟で「ぼくが先！」と奪い合ったり。

その真剣さと小さな張り合いが、車内にちょっとした温かさを運んできます。

うっかり先に押してしまった失敗

ところがある日、私はスマホに気を取られ、次は自分の停留所だからと反射的にボタンを押してしまいました。

「次停まります」のアナウンスが響いた瞬間、目の前の男の子の表情がしゅんと曇ります。

届かないボタンをお母さんに抱き上げてもらっていたのに、私が先に押してしまったのです。

ボタンは赤く光り、車内に音が流れても、その子にとっての「特別な瞬間」はもう訪れません。

「しまった……」

ボタンを押せずに肩を落とした男の子の顔が忘れられず、ひどく気まずい思いにとらわれました。

子どもの楽しみを奪ってしまったのです。

気づいた“ボタンは特別なイベント”

大人にとっては何でもない動作でも、子どもにとっては冒険であり、誇らしい体験。

降車ボタンひとつにそんな意味が込められていることに、そのとき気づきました。

それ以来、私は必ず周りを見渡すようになりました。

小さな子がいれば譲り、時には「おばちゃん、次で降りたいから押してくれる？」と声をかけます。押せた子どもは満足そうに振り返り、お母さんが軽く会釈してくれることもあります。

小さな喜びを残すための私の習慣

ほんのささやかな気遣いですが、子どもの小さな喜びを守れるのなら、それで十分。

ワクワクと手を伸ばす子どもがいるだけで、車内の空気まで穏やかになるのを感じます。

だからこそ、日常の小さな喜びを守りたい。

それが今も続けている小さな習慣です。

【体験者：50代女性・筆者、回答時期：2025年8月】

