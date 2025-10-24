人と世界の“間”を捉え、第三の道を見出す思考をサポート！WSense 木質カードゲーム『DELTA SENSE』

株式会社WSenseは、世界初の木質カードゲーム「DELTA SENSE」を、2025年9月26日から28日に東京ビッグサイトで開催された朝日新聞社主催「GOOD LIFE フェア 2025」にて正式発表しました。

人と世界の“間(あいだ)”を捉え、第三の道を見出す思考をサポートするツールとして、教育現場やビジネスシーンでの活用が期待されています。

一般社団法人GREENの協力によりブース運営が行われ、多くの来場者から注目を集めました。

WSense 木質カードゲーム『DELTA SENSE』

情報の洪水と世間の分断が進む現代社会において、物事を多角的に捉え、自分の言葉で表現する力が求められています。

「DELTA SENSE」は、善悪の二分法に陥らず、多様な視点から物事の本質を探求し、第三の道（間）を見出すための思考をサポートする、世界初の木質カードゲームです。

公益還元型モデル（造語）と位置づけられ、体験・贈答・開発を軸に“巡りから恵みを生み出す”ことを目指しています。

DELTA SENSEとは？

「DELTA SENSE」は、人と世界の“間(あいだ)”を捉えるためのカードツールです。

見える世界を〈空間〉〈現象〉〈実態〉の3種類で表現したカードを用いて対話することで、視えないものを探求し、多様な意見の中から共通言語を導き出す手助けをします。

二元論的な思考から脱却し、より本質的で創造的な解決策を見出すことを目的としています。

商品の特徴

＊「二元論から三元論へ」

見える世界を〈空間〉〈現象〉〈実態〉の3種で表現。視えないものを探求し、共通言語を導き出します。

＊「難しいことは簡単に。簡単なことはより深く。」

小学生から大学生までの探究学習、企業の採用面接、戦略会議、リスキリングにおける“言語化”“計画策定”“合意形成”を効果的に補助します☆

＊「巡りから恵みを生み出す」

販路はノベルティやレンタルが中心で、再販売・値付けは禁止。森林資源、関係者の利益、世界観の三位一体を中長期的に保護します。将来的に地域材や端材の活用も拡張予定です。

素材には木材を使用し、触れることで温かみを感じられるデザインも特徴の一つです。

GOOD LIFE フェア 2025での反響

「GOOD LIFE フェア 2025」での発表では、来場者から多くの関心が寄せられました。

元林野庁長官の本郷浩二氏からは、木材の薄さと美しい発色、想像力を掻き立てるデザインが高く評価されました。

来場した高校生からは、その場で社会デザインのアイデアが生まれるなど、発想を刺激するツールとしての可能性が示されました。

中学校教員からは、知識を組み合わせ自分の言葉に変える力を育む点や、未知の事柄を探求するきっかけになる点が評価されました。

また、アプリ開発企業の社長からは、採用面接での非言語能力や誠実さの可視化、経営層も納得できる戦略会議ツールとしての導入意向が示されるなど、多方面からの期待の声が上がりました。

これまでの実績

「DELTA SENSE」は、正式発表前から様々な場で活用されています。

◇ 教育分野：東京都足立区の職業体験などで3年間継続活用され、学校と社会を結びつける“語れる学び”として高評価を得ています。

◇ 地域連携：RED° TOKYO TOWER(東京タワー内)のアトラクションに採用され、指南役(マイスター)による限定開催で高い満足度を獲得しています。

◇ 企業活用：採用面接、社内研修、中長期経営計画会議などで、コミュニケーション力、発想力、提案力といった数値化しにくい能力の可視化に貢献しています。

今後の展望

「DELTA SENSE」は今後、さらなる展開を目指しています。

◇ 公益還元型モデルの推進：地域材(47都道府県)の利用比率を段階的に引き上げ、将来的には端材活用も視野に入れ、生まれる公益を還元していきます。

◇ 導入フィールド拡張：学校(探究・総合学習)、地域イベント、企業(採用・戦略会議・リスキリング)でのプログラムを拡充予定です。

◇ ガイド育成：ファシリテーション資格(検定)により指南役(マイスター)を育成し、カードゲームの品質と倫理観を担保します。

◇ コラボレーション：協賛アーティストによるオリジナルイラスト版や、協賛企業のオリジナルカード制作、新作カードの追加も準備中です。

世界初の木質カードゲームというユニークな存在でありながら、教育やビジネスの現場で実践的な価値を提供する「DELTA SENSE」

対話を通じて思考を深め、新たな視点やアイデアを生み出すための、これからの時代に求められるツールとなりそうです！

株式会社WSenseの木質カードゲーム『DELTA SENSE』の紹介でした。

