しっとりとしたスイートポテト！ウイッシュボン コラボレーション菓子『横濱レンガ通り　ロイヤルのスイートポテト風』

株式会社ウイッシュボンが展開する横浜銘菓「横濱レンガ通り」と、ロイヤル株式会社が展開する福岡銘菓「ロイヤルのスイートポテト」が初めてコラボレーション！

『横濱レンガ通り ロイヤルのスイートポテト風』が2025年10月24日(金)より発売されます。

両ブランドの人気商品が融合した、今だけの特別な味わいです。

ウイッシュボン コラボレーション菓子『横濱レンガ通り ロイヤルのスイートポテト風』

横浜土産として長年愛される「横濱レンガ通り」と、福岡の名物土産として半世紀以上愛され続ける「ロイヤルのスイートポテト」が夢のコラボレーション！

「横濱レンガ通り」は、香ばしいアーモンドと自家製生キャラメルをクッキー生地でサンドした焼き菓子です。

「ロイヤルのスイートポテト」は、九州産さつま芋にバターや生クリームを練りこんだ、しっとりとしたスイートポテト☆

それぞれの美味しさの特徴を活かした『横濱レンガ通り ロイヤルのスイートポテト風』が登場します。

横濱レンガ通り ロイヤルのスイートポテト風

価格：6個入 728円(税込) / 12個入 1,398円(税込)

発売日：2025年10月24日(金)

販売店：

【ロイヤルグループ運営 空港・高速道路売店】

・東北自動車道：那須高原サービスエリア下り線 売店

・関越自動車道：赤城高原サービスエリア下り線 売店

・東京湾アクアライン：海ほたるパーキングエリア ウミナカプラザ

・東名高速道路：海老名サービスエリア下り線 ショッピング

・圏央道：厚木パーキングエリア内回り 売店、厚木パーキングエリア外回り 売店

・北陸自動車道：南条サービスエリア下り線 売店

・九州自動車道：古賀サービスエリア上り線 売店

・福岡空港：ロイヤルスイーツ福岡空港店

・熊本空港：ロイヤルホスト熊本空港店

・鹿児島空港：ロイヤルホスト鹿児島空港店

※2025年10月24日より順次販売開始予定

【株式会社ウイッシュボン】

・パティスリーウイッシュボン 横濱レンガ通りオフィシャルショップ (神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 2F)

・パティスリーウイッシュボン公式オンラインショップ (https://wishbonshop.com/)

長年愛される「ロイヤルのスイートポテト」をイメージし、さつま芋の自然な甘さとバターの豊かな香りを「横濱レンガ通り」に閉じ込めて、しっとりと焼き上げました。

「横濱レンガ通り」の特徴である、香ばしいアーモンドと自家製生キャラメルの風味に、スイートポテトの優しい甘さが加わった、贅沢な味わいです！

クッキー生地でサンドされているため、食べ応えもあります。

横浜と福岡、それぞれの地で長く愛されてきた銘菓の初めてのコラボレーション！

さつま芋の優しい甘さとバターの香りが、定番の「横濱レンガ通り」に新しい魅力を加えています。

ティータイムのお供や、ちょっとした手土産にもぴったりの一品です☆

ウイッシュボンから発売される『横濱レンガ通り ロイヤルのスイートポテト風』の紹介でした。

