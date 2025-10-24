しっとりとしたスイートポテト！ウイッシュボン コラボレーション菓子『横濱レンガ通り ロイヤルのスイートポテト風』
株式会社ウイッシュボンが展開する横浜銘菓「横濱レンガ通り」と、ロイヤル株式会社が展開する福岡銘菓「ロイヤルのスイートポテト」が初めてコラボレーション！
『横濱レンガ通り ロイヤルのスイートポテト風』が2025年10月24日(金)より発売されます。
両ブランドの人気商品が融合した、今だけの特別な味わいです。
ウイッシュボン コラボレーション菓子『横濱レンガ通り ロイヤルのスイートポテト風』
横浜土産として長年愛される「横濱レンガ通り」と、福岡の名物土産として半世紀以上愛され続ける「ロイヤルのスイートポテト」が夢のコラボレーション！
「横濱レンガ通り」は、香ばしいアーモンドと自家製生キャラメルをクッキー生地でサンドした焼き菓子です。
「ロイヤルのスイートポテト」は、九州産さつま芋にバターや生クリームを練りこんだ、しっとりとしたスイートポテト☆
それぞれの美味しさの特徴を活かした『横濱レンガ通り ロイヤルのスイートポテト風』が登場します。
横濱レンガ通り ロイヤルのスイートポテト風
価格：6個入 728円(税込) / 12個入 1,398円(税込)
発売日：2025年10月24日(金)
販売店：
【ロイヤルグループ運営 空港・高速道路売店】
・東北自動車道：那須高原サービスエリア下り線 売店
・関越自動車道：赤城高原サービスエリア下り線 売店
・東京湾アクアライン：海ほたるパーキングエリア ウミナカプラザ
・東名高速道路：海老名サービスエリア下り線 ショッピング
・圏央道：厚木パーキングエリア内回り 売店、厚木パーキングエリア外回り 売店
・北陸自動車道：南条サービスエリア下り線 売店
・九州自動車道：古賀サービスエリア上り線 売店
・福岡空港：ロイヤルスイーツ福岡空港店
・熊本空港：ロイヤルホスト熊本空港店
・鹿児島空港：ロイヤルホスト鹿児島空港店
※2025年10月24日より順次販売開始予定
【株式会社ウイッシュボン】
・パティスリーウイッシュボン 横濱レンガ通りオフィシャルショップ (神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 2F)
・パティスリーウイッシュボン公式オンラインショップ (https://wishbonshop.com/)
長年愛される「ロイヤルのスイートポテト」をイメージし、さつま芋の自然な甘さとバターの豊かな香りを「横濱レンガ通り」に閉じ込めて、しっとりと焼き上げました。
「横濱レンガ通り」の特徴である、香ばしいアーモンドと自家製生キャラメルの風味に、スイートポテトの優しい甘さが加わった、贅沢な味わいです！
クッキー生地でサンドされているため、食べ応えもあります。
横浜と福岡、それぞれの地で長く愛されてきた銘菓の初めてのコラボレーション！
さつま芋の優しい甘さとバターの香りが、定番の「横濱レンガ通り」に新しい魅力を加えています。
ティータイムのお供や、ちょっとした手土産にもぴったりの一品です☆
ウイッシュボンから発売される『横濱レンガ通り ロイヤルのスイートポテト風』の紹介でした。
