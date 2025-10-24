オリジナルの電動紙飛行機を開発・改良する新しい学習スタイルを指導できる人材を育成！エディックス／全国地域ビジネス協会 電動紙飛行機指導者「フライベリーマイスター」養成講座

株式会社エディックスは、一般社団法人全国地域ビジネス協会と連携し、電動紙飛行機「フライベリー」とAIを活用した探究型プログラムの指導者「フライベリーマイスター」養成講座を2025年12月6日(土曜日)に茨城県境町にて開講します。

AIを設計アシスタントとして活用し、オリジナルの電動紙飛行機を開発・改良する新しい学習スタイルを指導できる人材を育成します。

エディックス／一般社団法人全国地域ビジネス協会 電動紙飛行機指導者「フライベリーマイスター」養成講座

株式会社エディックスは、航空科学の探求授業用教材として電動紙飛行機「フライベリー」を開発・商品化するなど、次世代の科学教育普及に取り組んでいます。

今回の養成講座では、「フライベリー」のシンプルな動力（6mmコアレスモーター＋コンデンサー）を使い、AIを設計アシスタントとして活用しながらオリジナルの電動紙飛行機を設計・改良する授業を行える指導者を育成します。

AIと共に考え、実際に手を動かして試作・飛行させるサイクルを通じて、子どもたちの探究心を深める新しい教育プログラムです☆

AIと共に学ぶ新しい航空科学教育

本講座で指導法を学ぶプログラムは、生徒が“AIに相談→試作→飛行データを測定→再設計”というサイクルを体験するものです。

AIと共に考えた構想と、実際に作った飛行機がどのように飛ぶかを比較・考察することで、より深い学びを促します。

講座では、以下の内容を学ぶことができます。

・フライベリーを用いた航空力学の基礎解説法

・AIに正しく質問し、教育的に活用するプロンプト設計

・データを集め、グラフ化し、AIと共に考察する方法

・生徒が主体的に挑戦する授業ファシリテーション技術

講座修了者は、エディックスが提供する航空科学教材を安価に購入できる特典も得られます！

新規性と教育的価値への期待

AIを単なる“答えをくれる存在”ではなく、“共に考える仲間”として活用する視点は、これからの時代を生きる子どもたちにとって非常に重要です。

AIを使って設計した電動紙飛行機を、実際に手作業で作って飛ばす体験は、デジタルとアナログを融合させた探究心を深める活動であり、STEAM教育として高い教育効果が期待されます！

この講座を受講した指導者が増えることで、学校の授業だけでなく、地域イベントや科学館でのワークショップなどへ展開も可能になります。

将来的には、AIを使った「飛行機設計大会」や「探究発表会」などを通じて、子どもたちの学びと地域の活性化を同時に実現し、航空・宇宙・ドローン分野への関心を自然に広げていくことが期待できます。

フライベリーマイスター養成講座 開催概要

日時：2025年12月6日(土曜日) 10:00〜15:00

開催場所：茨城県猿島郡境町上小橋540 文化村体育館

受講料：5,000円/1人 (教材費を含む)

申込方法：AVIOSHOPホームページの申込フォームより

https://www.avioshop.info/steam

主催：株式会社エディックス・一般社団法人全国地域ビジネス協会

AI時代の新しい学びをデザインする指導者を目指しませんか。

電動紙飛行機とAIを組み合わせたユニークなプログラムで、子どもたちの未来を切り拓く力を育むことができます！

茨城県境町で開催される、電動紙飛行機指導者「フライベリーマイスター」養成講座の紹介でした。

