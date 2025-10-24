アロフト東京銀座が館内のレストラン＆バーにて「クリスマスダイニング2025」を展開。

音楽とともに、心躍るホリデーシーズンが楽しめるディナーやランチ、クリスマスカクテルが提供されます☆

アロフト東京銀座「クリスマスダイニング2025」

期間：2025年12月1日(月)より順次

マリオット・インターナショナル傘下の次世代型ライフスタイルホテル「アロフト東京銀座」では、館内のレストラン＆バーにてクリスマス期間限定メニューを提供。

2025年12月1日より、アロフトならではの音楽とデザインが融合した空間で、心躍るひとときを過ごせる「クリスマスダイニング2025」が展開されます！

The WAREHOUSE「クリスマスディナーコース」

料金：全5品コース 10,000円（税・サ込）、全6品コース 11,300円（税・サ込）

期間：2025年12月20日（土）〜12月27日（土）

時間：18:00〜22:00（L.O. 21:00）

場所：The WAREHOUSE（2F）

「The WAREHOUSE」のカジュアルでスタイリッシュな空間で楽しむ「クリスマスディナーコース」は、シェフ渾身のメニューを用意。

大切な人との過ごす特別な夜にふさわしい、一皿ごとに旬のフルーツを巧みに取り入れた料理が提供されます☆

酸味・甘味・香りが織りなす冬ならではの味わいが、感性を心地よく刺激するコース内容です。

さらに、2025年12月24日と12月25日は、生演奏がディナータイムをより華やかに彩ります！

The WAREHOUSE「クリスマスランチブッフェ」

料金：2,950円（税・サ込）〜

期間：2025年12月20日（土）〜12月25日（木）

時間：平日ランチ 11:30〜15:30（L.O.14:00）、土日祝ランチ 11:30〜16:30（L.O.15:00）

場所：The WAREHOUSE（2F）

「The WAREHOUSE」のランチには、人気のサラダバーに加え、クリスマス限定のメインディッシュが登場。

30種類以上の新鮮な野菜と、シェフ特製のデリで彩るランチタイムで、ヘルシーかつ華やかな時間を過ごせます☆

W XYZ Bar「クリスマスカクテル」

料金：2,200円（税・サ込）

期間：2025年12月1日（月）〜12月31日（水）

時間：平日 18:00〜24:00、土日 15:00〜24:00

場所：W XYZ Bar（1F）

「Live@Aloft」開催日時：毎週火曜日・金曜・土曜日 21:00〜/22:15〜（各回45分予定）

※2025年12月24日（水）、25日（木）は特別開催（詳細はホテル公式サイトより確認）

「W XYZ Bar」には、ホリデー気分を盛り上げる、華やかな2種のオリジナルカクテルが登場。

ポインセチアをイメージした赤いカクテルと、デザート感覚で楽しめるスイートな一杯が用意されます。

また、シグネチャーミュージックプログラム「Live@Aloft」では、生バンドによるライブパフォーマンスも開催。

音楽とともに、心温まる夜を楽しめます！

心躍るホリデーシーズンに、音楽とともに楽しむディナーやオリジナルカクテルを提供。

アロフト東京銀座の「クリスマスダイニング2025」は、2025年12月1日より館内のレストラン＆バーにて展開されます☆

