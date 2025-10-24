クリスマスイベントの情報を先取り！講談社「ディズニーファン」2025年12月号
講談社が刊行する、ディズニー月刊情報誌「ディズニーファン」の2025年12月号では、東京ディズニーリゾートで開催予定のスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス2025」の情報を先取り！
東京ディズニーランドの新パレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」や、東京ディズニーシーのエンターテイメントプログラム「ディズニー・クリスマス・グリーティング」をはじめ、見どころやスペシャルメニュー、スペシャルグッズがたっぷりと紹介されています。
講談社「ディズニーファン」2025年12月号
© Disney
価格：1,200円（税込）
発売日：2025年10月27日（月）
販売店舗：全国の書店、Amazonなど
「ディズニーファン」12月号は、東京ディズニーリゾートで開催予定のスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス2025」の情報がたっぷり☆
© Disney
そのほか、10月31日（金）まで開催中の「ディズニー・ハロウィーン2025」の誌上レポート、Snow Manの宮舘涼太さんと東京ディズニーリゾートでメニュー開発を担当するシェフの対談企画なども掲載されています。
© Disney
「ディズニーファン」創刊35周年を記念したプレゼント企画もあと2号！
今回はパークチケットのほか、リルリンリンや「ディズニー・クリスマス2025」の華やかなスペシャルグッズがプレゼントされます。
© Disney
東京ディズニーランドでは、新パレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」がスタート。
出演キャラクター紹介をはじめ、グッズ、メニューなど、東京ディズニーランドで楽しめることを写真とともに紹介しています。
© Disney
東京ディズニーシーの「ディズニー・クリスマス2025」ページでは、東京ディズニーシーで楽しめるエンターテイメントやデコレーション、スペシャルメニューなどをお届け☆
© Disney
「ダッフィー＆フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」のグッズやメニュー情報も掲載されています。
「ダッフィー」たちが“雪の日のひみつ”を探している姿が描かれた温かみのあるグッズがラインナップ。
© Disney
クリスマスの妖精“リルリンリン”がモチーフのグッズも新登場！
カチューシャやトミカ、ポストカードから、ルームソックスやハンドクリーム＆リップエンセンスにネイルシールなど、パークで楽しめるグッズはもちろん、プレゼントにもぴったりなグッズが勢揃いします。
© Disney
そして、東京ディズニーリゾートでは、ディズニー映画『ズートピア2』をテーマにしたグッズが大集合！
映画の公開を記念して、「ニック・ワイルド」や「ジュディ・ホップス」のほか、新キャラクターでヘビの「ゲイリー」がイメージされたグッズが登場します。
そんな『ズートピア2』のグッズもたっぷりと掲載☆
また、ディズニープラスで10月29日より配信が開始される『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1のEpisode1と2を場面写真とともに紹介しています。
ほかにも、エンターテイメントなど冬のディズニー情報でいっぱいの1冊。
講談社「ディズニーファン」2025年12月号は、2025年10月27日（月）より全国の書店、Amazonなどで発売されます☆
講談社は東京ディズニーランド、東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーです。
※掲載した情報は、予告なく内容が変更、中止になる場合があります
