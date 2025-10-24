講談社が刊行する、ディズニー月刊情報誌「ディズニーファン」の2025年12月号では、東京ディズニーリゾートで開催予定のスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス2025」の情報を先取り！

東京ディズニーランドの新パレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」や、東京ディズニーシーのエンターテイメントプログラム「ディズニー・クリスマス・グリーティング」をはじめ、見どころやスペシャルメニュー、スペシャルグッズがたっぷりと紹介されています。

講談社「ディズニーファン」2025年12月号

© Disney

価格：1,200円（税込）

発売日：2025年10月27日（月）

販売店舗：全国の書店、Amazonなど

「ディズニーファン」12月号は、東京ディズニーリゾートで開催予定のスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス2025」の情報がたっぷり☆

東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2025”徹底ガイド 東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2025”徹底ガイド 続きを見る

© Disney

そのほか、10月31日（金）まで開催中の「ディズニー・ハロウィーン2025」の誌上レポート、Snow Manの宮舘涼太さんと東京ディズニーリゾートでメニュー開発を担当するシェフの対談企画なども掲載されています。

『リメンバー・ミー』テーマの「ラソス・デ・ラ・ファミリア」開催！東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”まとめ 『リメンバー・ミー』テーマの「ラソス・デ・ラ・ファミリア」開催！東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”まとめ 続きを見る

© Disney

「ディズニーファン」創刊35周年を記念したプレゼント企画もあと2号！

今回はパークチケットのほか、リルリンリンや「ディズニー・クリスマス2025」の華やかなスペシャルグッズがプレゼントされます。

© Disney

東京ディズニーランドでは、新パレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」がスタート。

出演キャラクター紹介をはじめ、グッズ、メニューなど、東京ディズニーランドで楽しめることを写真とともに紹介しています。

JALが7度目の協賛！東京ディズニーランド「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」 JALが7度目の協賛！東京ディズニーランド「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」 続きを見る

© Disney

東京ディズニーシーの「ディズニー・クリスマス2025」ページでは、東京ディズニーシーで楽しめるエンターテイメントやデコレーション、スペシャルメニューなどをお届け☆

© Disney

「ダッフィー＆フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」のグッズやメニュー情報も掲載されています。

「ダッフィー」たちが“雪の日のひみつ”を探している姿が描かれた温かみのあるグッズがラインナップ。

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」まとめ 東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」まとめ 続きを見る

© Disney

クリスマスの妖精“リルリンリン”がモチーフのグッズも新登場！

カチューシャやトミカ、ポストカードから、ルームソックスやハンドクリーム＆リップエンセンスにネイルシールなど、パークで楽しめるグッズはもちろん、プレゼントにもぴったりなグッズが勢揃いします。

くすみミントの衣装が仲間入り！東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2025”リルリンリングッズ くすみミントの衣装が仲間入り！東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2025”リルリンリングッズ 続きを見る

© Disney

そして、東京ディズニーリゾートでは、ディズニー映画『ズートピア2』をテーマにしたグッズが大集合！

2025年12月5日 日本公開決定！ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』 2025年12月5日 日本公開決定！ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』 続きを見る

映画の公開を記念して、「ニック・ワイルド」や「ジュディ・ホップス」のほか、新キャラクターでヘビの「ゲイリー」がイメージされたグッズが登場します。

そんな『ズートピア2』のグッズもたっぷりと掲載☆

映画の世界をパークで楽しむ！東京ディズニーリゾート ディズニー映画『ズートピア２』グッズ・メニュー 映画の世界をパークで楽しむ！東京ディズニーリゾート ディズニー映画『ズートピア２』グッズ・メニュー 続きを見る

また、ディズニープラスで10月29日より配信が開始される『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1のEpisode1と2を場面写真とともに紹介しています。

ゲームと同じボイスキャスト陣が熱演！ディズニープラス オリジナルシリーズ『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』 ゲームと同じボイスキャスト陣が熱演！ディズニープラス オリジナルシリーズ『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』 続きを見る

ほかにも、エンターテイメントなど冬のディズニー情報でいっぱいの1冊。

講談社「ディズニーファン」2025年12月号は、2025年10月27日（月）より全国の書店、Amazonなどで発売されます☆

講談社は東京ディズニーランド、東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーです。

※掲載した情報は、予告なく内容が変更、中止になる場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post クリスマスイベントの情報を先取り！講談社「ディズニーファン」2025年12月号 appeared first on Dtimes.