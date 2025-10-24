『それSnow Manにやらせて下さいSP』Snow Man“スノスケ”、最強の刺客・北村匠海と対決 難問に両者が悪戦苦闘
9人組グループ・Snow Manが出演する24日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さいSP』（後7：00）はどんな時でもカッコよくいなければならないSnow Manが、忍者“スノスケ”にふんし、“スノスケ”のダサい姿が見たい“ワルスケ”軍団が仕掛ける過酷な試練に挑む企画「スノスケ vs ワルスケ」第4弾を届ける。
【写真】審査員にはあのちゃん、中条あやみらが登場
今回は、スノスケに試練を与える最強の刺客として北村匠海が登場。さらに、井川遥が姫として見守る中、スノスケが数々の試練に挑戦する。間違い箇所に滑り込む「スライディング間違い探し」では、難問にスノスケ、ワルスケの北村も悪戦苦闘の展開に。
かっこいい男なら彼女の変化に気づいて当然の彼女役のゲストのメイクが変わった箇所を当てる「女子メイク七変化」では、彼女役として平愛梨が登場しなぜか向井康二がタジタジに（!?）他にも豪華ゲストが続々登場する。
すべての試練を終え、最もダサかった者には忍者として最悪の称号“イモスケ”が与えられ、絶対にやりたくない電気のお仕置きが待っている。“イモスケ”に選ばれるのは一体誰なのか。そして、ラストにはまさかの衝撃の結末が待ち受ける。
