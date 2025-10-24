お笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザーが、スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に24日、出演。発足したばかりの高市早苗内閣の支持率について、コメントした。

番組では共同通信が行った世論調査で64・4％と高く、昨年10月に発足した石破茂内閣の50・7％、21年10月にスタートした岸田文雄内閣の55・7％を大きく上回っていた。「期待はするに越したことはないとは、まあ思いますけど。で、挙げている政策に好意的な人がこれだけ多いと考えていいんじゃないかなと思います」と語った。

MC谷原章介は「公明党と連立を解消したことで空気感が変わるんじゃないかという人もいるんじゃないですか」とした。番組で、石破政権や岸田政権の発足時の支持率と比較しての見解を問われたコメンテーターの俳優梅沢富美男は「比較っつってもまだ何もやってないのでね。どの程度、支持率が64％っていうのが。何もしてないのに効力があるかという話。まあ、皆さんが期待しているんでしょうね。それに恥じないようなことをしてもらわないと」と、語った。

高市首相は24日、衆参両院で物価高対策、外国人政策などを含めた所信表明演説を行う。