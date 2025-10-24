「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（48）が24日までにX（旧ツイッター）を更新。職場で「○○ちゃん」と呼びかける行為がセクハラと認定された件をめぐり、防衛策を明かした。

職場で「○○ちゃん」と名前を呼ばれたのはセクハラだとして、佐川急便の営業所に勤めていた40代女性が年上の元同僚の男性に約550万円の慰謝料を求めた訴訟の判決で、東京地裁は23日、「許容される限度を超えた違法なハラスメント」と認定し、22万円の支払いを命じた。

ひろゆき氏は「職場で『○○ちゃん』がセクハラ−元同僚に22万円支払い命令」との見出しの記事を引用した上で「おいらが、年下でも『〇〇さん』と呼び、敬語で喋るのが正しいと言い続けた理由」とつづった。

ひろゆき氏の投稿に、一般ユーザーが「フワちゃんの事はフワちゃんって呼んでたで」と指摘。ひろゆき氏は「ほんまや、、」と返信。他には「新入社員の男の子に君づけで呼ぶのも該当するのかな」「体型の話もあったと記事にあるので、訴訟で争点になったのが、本当にちゃん付けの部分なのかは、記事を見ただけではあやしい部分はありますよね もちろん、迂闊にちゃん付けするべきではないですよね」「やっぱりフリーザのような接し方が正しかったんだ」などと書き込まれていた。

判決などによると、女性が東京都内の営業所に勤務していた2020年以降、男性から名前をちゃん付けで呼ばれたほか「かわいい」「体形良いよね」と言われた。女性は21年にうつ病と診断され、その後退職した。男性は厳重注意処分となっている。

裁判官は、ちゃん付けは幼い子どもに向けたもので、業務で用いる必要はないとし、男性が親しみを込めていたとしても不快感を与えたと指摘。一連の発言も含め「羞恥心を与える不適切な行為だった」と判断した。

女性は23年、男性とともに使用者責任に基づく損害賠償を求め佐川急便も提訴。今年2月、同社が解決金70万円を支払うなどの内容で和解した。