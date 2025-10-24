サッカーの欧州リーグ1次リーグ第3戦が23日に各地で行われ、フライブルク（ドイツ）のMF鈴木唯人は、2―0で勝利したユトレヒト（オランダ）戦で移籍後初ゴールを挙げた。

先発で大会初出場を飾ると、迎えた0―0の前半20分、左サイドからのマイナスの折り返しを、中央から右足で合わせてネットを揺らした。待望のゴール直後は、右手の拳を握りガッツポーズ。同25分にも右足で強烈なシュートを放つなど、積極性を見せた。

今夏デンマーク1部ブレンビーからステップアップとなる移籍を果たしたが、ここまではベンチを温めることも多く、出番が限られていた。公式戦の先発は8月31日の国内リーグ、ケルン戦以来。久々のチャンスで2勝1分けの大会無敗維持に貢献し、アピールに成功した。

地元メディアによると、クラブのスポーツスポーツディレクターを務めるヨッヘン・ザイヤー氏は放送局RTLで「唯人にとって素晴らしいこと。ブンデスリーガへの適応は容易ではなかった。彼は学ぶ意欲に満ち、耳を傾け、吸収し、批判にもオープンだった。きっと自分の道を切り開いていくだろう」と今後に向けての高い期待を語った。

一方、絶好調のFW上田綺世が先発したフェイエノールト（オランダ）はパナシナイコス（ギリシャ）に3―1で逆転勝利。上田は後半36分に交代し、負傷の状況が心配されたDF渡辺剛は同20分から出場した。

また、ザルツブルクのMF北野颯太は後半18分から出場したフェレンツバロシュ（ハンガリー）戦で同27分にチーム2点目をアシスト。チームは2―3で敗れ3連敗となった。