　4児の父でタレントのユージ（38）が23日、自身のインスタグラムを更新。「人生初めて運動会に参加した饅頭」と書き出し、次男（2）と運動会に参加する親子2ショットを公開した。

　ユージは「親子ダンスタイムがあったの一緒に校庭に出たけど緊張してしまい踊るどころではない　あのさ、パパもダンス苦手なんだからね？笑　終始抱っこで残念ながら一緒にダンスとは行きませんでした。来年は出来るといいね」とつづり、運動会での様子を複数枚投稿。

　初めての運動会では、恥ずかしがる様子がうかがえるも、ユージに抱かれた次男は満面の笑みを見せている。

　続けて「ま、結果、無理やり校庭に連れ出されてみんなの前でパパが首に吸い付くという悲劇の運動会になりました　あー可愛い」と悲劇を伝えるも、次男にメロメロな一面をのぞかせた。

　この投稿にファンからは「可愛い可愛い　いいなぁ」「かっこいいパバだし息子くんかわいい」「スレンダーユージ様子煩悩」「ユージパパ良きパパしてます」などのコメントが集まっている。

　ユージは、2014年2月14日に1児の母であった7歳年上の一般女性と結婚。同年5月に第2子となる長女、15年に第3子となる次女、22年12月に第4子となる次男が誕生した。