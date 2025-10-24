作詞家の秋元康氏（67）が、23日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。バラエティーの人気企画「食わず嫌い王決定戦」の思い出を語った。

秋元氏は、フジテレビ系「とんねるずのみなさんのおかげでした」の人気コーナー「食わず嫌い王決定戦」に出演した時のことを回想。数品の料理の中から、対戦相手が試食する様子を見て嫌いな食べ物を当てる企画で「俺はお餅が嫌いなんです。相手がいしだあゆみさんだった。一緒に仕事してたから、何が嫌いだっけなと一生懸命思い出して」と話した。

収録開始前、いしだの所属事務所社長と対面するタイミングがあり、秋元氏によると「『今日頼むな！ あゆみはからいものが苦手だから頼むぞ！』って。もうさ、メニューにカレーしかないの。からいのが」と本番前のネタバレを食らってしまったという。

秋元氏が「本当は答え分かってるから1発で当てられるんだけど、わざと3発くらい外さないと恥ずかしくてできない」と苦笑すると、ともにゲスト出演したリリー・フランキーは「俺は最初に言っちゃいます。さっき聞いちゃいましたって」と自身の立場で想像。秋元氏は「それじゃ番組にならないじゃん」とツッコんでいた。