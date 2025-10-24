¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Á´»Ë¡ÙÁ´3´¬¥»¥Ã¥È¡ÊÃø¼ÔÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ë¤ò¹¥½ñ¹¥Æü¥á¥ë¥Þ¥¬ÆÉ¼Ô5Ì¾ÍÍ¤Ë
¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Á´»Ë¡Ù´°·ë´¬¤Î3´¬¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëÃø¼Ô¤Î¥Ù¥ó¡¦¥á¥¤¥Ö¥ê¡¼¤µ¤ó
¡¡»°ãø·°Áª¼ê¤ä±óÆ£¹ÒÁª¼ê¤Î³èÌö¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î³¤³°¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤â¿ôÂ¿¤¯´ÑÀï¤¹¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡×¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¤ÎÎò»Ë¤ò¹îÌÀ¤Ëµ¤·¤¿Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¿·½ñ¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Á´»Ë¡Ù¡ÊÊ¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡ËÁ´3´¬¤¬´°·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÊ¸²½ÅªÇØ·Ê¤òÆüËÜ¿Í¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜ½ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãø¼Ô¤Î¥Ù¥ó¡¦¥á¥¤¥Ö¥ê¡¼¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Ãæ·Ñ¤Î¿Íµ¤²òÀâ¼Ô¡£±Ñ¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³Ø¤ÇÆüËÜ³Ø¤ò³Ø¤ó¤À¸å¡¢Ä¹¤¯Âçºå¤ËÊë¤é¤·¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬´®Ç½¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î3Éôºî¤Ï¤ª¤É¤í¤¤ÎÁ´ÊÔÆüËÜ¸ì½ñ¤²¼¤í¤·¡ª
Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Á´»Ë¡ÙÁ´3´¬¡£1´¬¡Ê256ÊÇ¡¿Äê²Á1100±ß¡Ë¤Ï2025Ç¯5·î´©¹Ô¡¢2´¬¡Ê392ÊÇ¡¿Äê²Á1320±ß¡Ë¤Ï7·î´©¡¢3´¬¡Ê504ÊÇ¡¿Äê²Á1540±ß¡Ë¤Ï10·î´©
¡¡Á´3´¬¡¢ÁíÊÇ¿ô1,152ÊÇ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¥ê¡¼¥°¤ÎÎò»Ë¤òµ¤·¤¿¥Ù¥ó¡¦¥á¥¤¥Ö¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¤â¤È¤â¤È3Éôºî¤ÎÍ½Äê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Îµ²±¤ò¤¿¤É¤ê¡¢²¿É´ËÜ¤â¤Îµ»ö¤äÂ¾¤ÎÊý¤ÎÃøºî¤òÆÉ¤ß¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò²¿»þ´Ö¤â¸«ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢»ä¤¬½ñ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¿·½ñ1ºý¤Ë¤ÏÅþÄì¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢3ºý¤ËÊ¬¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ú¡¼¥¸¿ô¤äÊ¸»ú¿ô¤Î¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢°ÎÂç¤Ê¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤È¤Ï¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Á´»Ë¡ÙÂè3´¬
¡¡¤³¤ÎÁÔÂç¤Ê3Éôºî¤Î´°·ë¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Ãø¼ÔÄ¾É®¥µ¥¤¥óËÜÁ´3´¬¥»¥Ã¥È¤ò¡¢¹¥½ñ¹¥Æü¥á¥ë¥Þ¥¬ÆÉ¼Ô5Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤¸¤ó¤Ö¤óÆ²¡×¤Ç¤Ï¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Á´»Ë1¡Ù ¤ËÄÖ¤é¤ì¤¿¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤È¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Ø¤ÎÃø¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤ò°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æµ»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´°ìÆÉ¤¤¤¿¤À¤¡¢Á´3´¬¥µ¥¤¥óËÜ¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤Ë¤Õ¤ë¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÄùÀÚ¤Ï2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á¡£
¡¡¤´±þÊç¤Ë¤Ï¡Ö¹¥½ñ¹¥Æü¡×¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡ÊÌµÎÁ¡Ë¡£°Ê²¼¤Î±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
