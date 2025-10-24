通常価格「22万円」が「5万円」に…希少価値の高いウイスキーを特別価格で販売【数量限定】

東京ドームホテルは、開業25周年を記念して、希少価値の高いウイスキーを特別価格で販売するキャンペーンを2025年11月1日(土)より実施する。※数量限定、文中価格はすべてサービス料・消費税込

ウイスキーの販売は、東京ドームホテルのメインバーである「2000」(トゥエニーオーオー)にて行われる。18.44メートルのロングカウンターから眺めるイルミネーションが美しいと評判で、少人数から大人数での利用もできるという。ゆったりとくつろげる個室サロンがあるのも魅力の一つ。

東京ドームホテルのメインバー「2000」

〈対象ウイスキー紹介〉

「響17年」

甘く華やかで豊かな熟成香。山崎の長期熟成モルトによる気品ある熟成木香。まろやかで厚みのあるコクと、余韻の豊かなアフターテイストが特長の日本を代表するウイスキー。

【「響17年」提供概要】

・販売期間

2025年11月1日(土)〜 ※数量限定

・時間

19:00〜23:00

(ラストオーダー:フード 22:00/ドリンク 22:30)

・場所

東京ドームホテル 6F バー「2000」

・料金

通常料金 220,000円 →【特別料金】50,000円

※ボトルでの提供

【響17年提供に関する注意事項】

〈1〉店内での提供･ボトルキープ制となる

※開封･未開封にかかわらず、ボトルの持ち帰りはNG

※開封後のボトルは店舗にて保管。(保管期間:最終来店日より1年間)

〈2〉1人につき1本限り

〈3〉予約、取り置きはNG

〈4〉在庫がなくなり次第、予告なく終了

・問い合わせ

6F バー「2000」（TEL.03-5805-2299）

※山崎エッセンスシリーズも同期間特別価格で提供

〈対象ウイスキー紹介〉

「山崎エッセンスシリーズ」

〇THE ESSENCE of SUNTORY WHISKY 山崎蒸溜所〈スパニッシュオーク〉

スパニッシュオーク材を用いてサントリーが自社製樽した「新樽」で熟成したウイスキー。ウッディーでスパイシーな香りとエッジの利いた深い味わいが楽しめる。

〇THE ESSENCE of SUNTORY WHISKY 山崎蒸溜所〈リフィルシェリーカスク〉

一度ウイスキーの熟成に使用したシェリーカスクに、再びニューポットを樽詰めし、熟成を重ねることで生まれたウイスキー。なめらかですっきりとした味わいが特徴。

〇THE ESSENCE of SUNTORY WHISKY 山崎蒸溜所〈モンティージャワインカスク〉

スペイン南部モンティージャ･モリレス地区の酒精強化ワインの熟成に使われたスパニッシュオーク樽で熟成。ペドロ･ヒメネスを思わせる濃厚な甘さと最後に残る複雑な余韻が魅力のウイスキー。

山崎エッセンスシリーズ（スパニッシュオーク、リフィルシェリーカスク、モンティージャワインカスク）

【「山崎エッセンスシリーズ」提供概要】

・販売期間

2025年11月1日(土)〜 ※数量限定

・時間

19:00〜23:00

(ラストオーダー:フード 22:00/ ドリンク 22:30)

・場所

東京ドームホテル 6F バー「2000」

・料金

5,000円

【山崎エッセンスシリーズ提供に関する注意事項】

〈1〉店内で3種1セット(各銘柄ハーフショット 15ml)での提供となる

〈2〉1人につき、1セット限り

〈3〉予約、取り置きはNG

〈4〉本企画は在庫がなくなり次第、予告なく終了

・問い合わせ

6F バー「2000」（TEL.03-5805-2299）

※本リリースの画像はすべてイメージ

※都合により営業内容が変更になる場合あり